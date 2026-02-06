Người đàn ông rút xăng xe máy đốt vợ "hờ" vì ghen tuông

‎Tối 5/2, Công an xã Kiên Lương (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh (43 tuổi) đầu thú về hành vi giết người.

Theo công an, Nguyễn Văn Tuấn Anh và bà Y.T.H.V. (42 tuổi) chung sống như vợ chồng tại ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương.

Khoảng 20h ngày 30/1, giữa Tuấn Anh và bà V. xảy ra mâu thuẫn, Tuấn Anh nghi ngờ bà V. ngoại tình nhưng không có chứng cứ.

Đối tượng Tuấn Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 10h ngày 31/1, Tuấn Anh mua rượu về uống một mình. Khi có hơi men, cơn ghen lại nổi lên, Tuấn Anh rút khoảng 150ml xăng từ xe máy ra một chai nhựa, pha thêm nước rồi đi tìm bà V..

Thấy vợ đang nằm trước nhà, Tuấn Anh đổ xăng lên người vợ rồi bật lửa đốt nhưng không cháy.

Nhân lúc này bà V. kịp chạy thoát thân.

Sau khi gây án, Tuấn Anh đến Công an xã Kiên Lương đầu thú.