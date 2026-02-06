Bộ Công an biểu dương chiến công bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 6/2, Bộ Công an đã phát đi thông tin biểu dương chiến công xuất sắc của công an các đơn vị, địa phương trong vụ bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng xảy ra tại tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen biểu dương các đơn vị, gồm: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TPHCM; Trại tạm giam số 1 vì đã phối hợp chặt chẽ, lập thành tích xuất sắc trong vụ án.

Hai đối tượng cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Bộ Công an có quyết định về việc thưởng đột xuất bằng tiền cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Cụ thể, Bộ Công an quyết định trích tiền từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương thưởng cho 15 tập thể (mỗi đơn vị 15-20 triệu đồng), 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0126C truy xét, bắt giữ các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Gia Lai, tỉnh Gia Lai.

Trong số 6 cá nhân có nhiều người dân sinh sống tại 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, mỗi người được thưởng 5 triệu đồng.

Theo Bộ Công an, ngày 19/1, có 2 đối tượng đã sử dụng vật giống súng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại phòng giao dịch, thuộc một chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, Gia Lai gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận nhân dân.

Mặc dù thông tin nhận dạng ban đầu về các đối tượng rất hạn chế, phương thức, thủ đoạn phạm tội và đối phó với cơ quan điều tra tinh vi, song với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, nguy hiểm, đến ngày 5/2, công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án.

Bộ Công an nhận định, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Các đối tượng cướp ngân hàng giấu xe ở một khu công nghiệp thuộc phường Diên Hồng, Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Việc bắt giữ các đối tượng trong vụ cướp ngân hàng đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an; góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm an ninh, an toàn để nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong bình yên và hạnh phúc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án; đồng thời đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh.

Bộ trưởng mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập thêm nhiều chiến công, góp phần kéo giảm tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, vì an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, 2 đối tượng nam giới mặc áo giống xe ôm công nghệ (Grab) xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh.

Tại đây, chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Một tuần sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện 2 tên cướp ngân hàng dùng để lưu thông, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km.

Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây nhằm ngụy trang.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp, triển khai nhiều biện pháp truy bắt các đối tượng liên quan.

Sáng nay (6/2), tại phường Diên Hồng (Gia Lai), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo, thông tin công khai về quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ cướp ngân hàng nêu trên.