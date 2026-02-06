CSGT Ninh Bình bắt giữ ô tô chở nội tạng lợn trôi nổi giáp Tết
(Dân trí) - Kiểm tra ô tô, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện có 100kg nội tạng lợn các loại để trong nhiều thùng xốp, đều không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 6/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm CSGT Tam Điệp, Phòng CSGT của đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển thực phẩm trôi nổi.
Trước đó, sáng 5/2, Tổ công tác của Trạm CSGT Tam Điệp thực hiện tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, đã dừng ô tô BKS 35C-158.06 do Lương Xuân Mạnh (SN 1987, trú tại phường Tam Điệp, Ninh Bình) điều khiển để kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có khoảng 100kg nội tạng lợn các loại. Anh Lương Xuân Mạnh khai, đang đi giao cho khách hàng ở phường Tam Điệp. Anh Mạnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.
Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện và số hàng hóa trên cho Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình xử lý theo quy định.