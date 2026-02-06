CSGT Ninh Bình bắt giữ ô tô chở nội tạng lợn trôi nổi giáp Tết

Ngày 6/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm CSGT Tam Điệp, Phòng CSGT của đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển thực phẩm trôi nổi.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng lớn nội tạng lợn trôi nổi đang được đưa đi tiêu thụ ngày giáp Tết (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 5/2, Tổ công tác của Trạm CSGT Tam Điệp thực hiện tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, đã dừng ô tô BKS 35C-158.06 do Lương Xuân Mạnh (SN 1987, trú tại phường Tam Điệp, Ninh Bình) điều khiển để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có khoảng 100kg nội tạng lợn các loại. Anh Lương Xuân Mạnh khai, đang đi giao cho khách hàng ở phường Tam Điệp. Anh Mạnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Khoảng 100kg nội tạng lợn không rõ nguồn gốc được để trong các thùng xốp bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện và số hàng hóa trên cho Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình xử lý theo quy định.