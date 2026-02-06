Bắt 3 nghi phạm người Trung Quốc trộm két sắt ở Hải Phòng

Ngày 6/2, VKSND thành phố Hải Phòng thông tin, mới đây Công an phường Hồng Bàng nhận đơn trình báo của ông P.T.Đ. (SN 1968, trú đường Mahattan, khu đô thị Vinhomes Imperial, phường Hồng Bàng, Hải Phòng) về việc nhà bị kẻ gian đột nhập, phá cửa và lấy trộm nhiều tiền, vàng, ngoại tệ trong két sắt.

Hiện trường vụ án (Ảnh: VKS cung cấp).

Công an phường Hồng Bàng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và VKSND khu vực 3 khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời triển khai nhiều mũi trinh sát để xác minh hướng di chuyển của các đối tượng.

Đến ngày 27/1, cơ quan điều tra xác định ba nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp là Li Guangyuan, Bai Xianzeng và Song Shiyong, đều mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Nhận định các đối tượng có thể sớm xuất cảnh cùng tài sản trộm được, Công an TP Hải Phòng đã đề nghị lực lượng biên phòng tạm hoãn xuất cảnh và phối hợp vây bắt.

Chiều cùng ngày, khi 3 nghi phạm chuẩn bị xuất cảnh, lực lượng chức năng đã bắt giữ, thu trong người nhiều tiền, vàng, ngoại tệ và di lý về Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây tội phạm có xu hướng nhắm vào các khu đô thị lớn, nơi người dân dễ chủ quan do hệ thống an ninh tốt. Vụ việc là cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước tội phạm trộm cắp, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán.