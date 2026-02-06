Cầm 200.000 USD, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng "mở đường" cho doanh nghiệp

Trong vụ án xảy ra tại xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân, VKSND Tối cao xác định, trong quá trình triển khai gói thầu số 36 thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An), một số cá nhân có hành vi thỏa thuận chi tiền để được tạo điều kiện trúng thầu, thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình thi công, thanh quyết toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 51,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, gói thầu số 36 có giá trị hơn 1.205 tỷ đồng, do liên danh nhiều doanh nghiệp thực hiện, trong đó Công ty Hoàng Dân giữ vai trò đứng đầu liên danh. Dự án được triển khai thi công từ năm 2018 và hoàn thành vào năm 2025.

Kết quả điều tra cho thấy, các sai phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị đấu thầu, quá trình tổ chức thi công đến khâu quyết toán, hạch toán tài chính.

Thỏa thuận chi tiền theo tỷ lệ để được tạo điều kiện trúng thầu

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2017, khi có thông tin về dự án, Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã gặp ông Hoàng Văn Thắng, khi đó giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), nhờ tác động để Công ty Hoàng Dân được tham gia và trúng thầu.

Dân đã đưa cho ông Thắng 200.000 USD (tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng).

Sau đó, ông Thắng trao đổi với Trần Tố Nghị (quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Sau đó, Dân trực tiếp gặp ông Nghị và hai bên thống nhất, nếu trúng thầu, Dân sẽ chi tổng cộng 8% giá trị hợp đồng, gồm 5% cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình, 3% cho lãnh đạo Ban 4 - đơn vị chủ đầu tư.

Ông Hoàng Văn Thắng (Ảnh: N.N.).

Quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, cơ quan tố tụng xác định trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, file (tài liệu) dự toán gói thầu số 36 đã được cung cấp cho phía doanh nghiệp để phục vụ việc xây dựng hồ sơ dự thầu.

Do Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực thi công công trình tương tự theo yêu cầu, Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo sử dụng hồ sơ xác nhận năng lực không đúng thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ dự thầu.

Sau đó, liên danh do Công ty Hoàng Dân đứng đầu trúng gói thầu số 36 với giá trị hơn 1.205 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, theo thỏa thuận trước đó, nhiều khoản tiền tiếp tục được đưa để “cảm ơn” và duy trì quan hệ. Ngoài 200.000 USD ban đầu, Nguyễn Văn Dân nhiều lần gửi tiền vào các dịp lễ, tết với tổng số khoảng 500 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng tháng 3/2018, Dân đến nhà riêng của ông Trần Tố Nghị đưa 10 tỷ đồng.

Sau Tết Nguyên đán 2018, Nguyễn Văn Dân đến phòng làm việc của ông Hoàng Xuân Thịnh (Phó Giám đốc Ban 4), đưa 5 tỷ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4. Số tiền này sau đó được phân chia theo chỉ đạo.

Cụ thể, Hoàng Xuân Thịnh nhận khoảng 2,5 tỷ đồng, Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) nhận khoảng 1,25 tỷ đồng. Phần còn lại chia cho một số cá nhân thuộc Ban 4.

Ngoài ra, theo điều tra, Nguyễn Văn Dân còn 2 lần đưa tiền cho ông Thanh với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Đến năm 2022, ông Thanh gọi điện, trả lại cho Nguyễn Văn Dân 5 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu ký giấy vay tiền để hợp thức hóa số tiền này.

Theo cáo trạng, trong thời gian ông Hoàng Văn Thắng giữ chức Thứ trưởng, Dân còn nhiều lần gửi tiền “chúc tết”, tổng khoảng 500 triệu đồng.

Sử dụng hóa đơn khống, gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng

Quá trình thi công gói thầu, theo điều tra, một số đơn vị trong liên danh đã chuyển nhượng lại khối lượng thi công cho các công ty khác, đồng thời có thỏa thuận chi lại tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng để chi cho chủ đầu tư theo thỏa thuận ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định, để hợp thức chứng từ thanh quyết toán, Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo nhân viên tài chính mua 23 hóa đơn giá trị gia tăng khống của 9 doanh nghiệp, nâng khống giá trị đầu vào.

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tổng số tiền nâng khống gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 51,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng các hóa đơn do một doanh nghiệp cung cấp có giá trị nâng khống hơn 27,4 tỷ đồng, được sử dụng để đưa vào hồ sơ quyết toán, hạch toán thuế.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị can đã vi phạm nhiều quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản Nhà nước.

Quá trình điều tra, nhiều bị can đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với dữ liệu điện tử, tài liệu hồ sơ dự thầu, hồ sơ quyết toán và các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.