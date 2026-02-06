Hé lộ quá khứ bất hảo của nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 6/2, đại diện lãnh đạo phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết chiều 5/2, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng tên Â. (trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), nghi phạm liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở tỉnh Gia Lai.

Sau khi bắt giữ nghi phạm Â., lực lượng chức năng tiếp tục truy xét nghi phạm tên T. (trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi). Đối tượng T. đã bị Công an tỉnh Kon Tum (cũ) khởi tố về tội Giết người và ra quyết định truy nã bị can từ năm 2018.

Hai đối tượng cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo quyết định truy nã, T. có liên quan đến vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán bar Window, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, cũ, nay là phường Kon Tum vào đêm 5/8/2018. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ẩu đả tại quán bar, khiến 2 người tử vong và 2 người khác bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng T. bỏ trốn và lẩn trốn nhiều năm qua.

Chiều 5/2, cả 2 nghi phạm liên quan đến vụ cướp ngân hàng nêu trên đã được di lý về Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò liên quan trong vụ án.

Các đối tượng cướp ngân hàng giấu xe ở một khu công nghiệp thuộc phường Diên Hồng, Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã bắt giữ được các nghi phạm liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra hôm 19/1 tại phòng giao dịch trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, Gia Lai.

Dự kiến 9h ngày 6/2, lãnh đạo Bộ Công an sẽ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thông tin công khai về quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương cũng sẽ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt các nghi phạm.

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, 2 đối tượng nam giới mặc áo giống xe ôm công nghệ (Grab) xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh.

Tại đây, chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Một tuần sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện 2 tên cướp ngân hàng dùng để lưu thông, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km.

Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây nhằm ngụy trang.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp, triển khai nhiều biện pháp truy bắt các đối tượng liên quan.