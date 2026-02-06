TPHCM thống nhất để Đồng Nai chủ trì dự án kéo dài Metro số 1 về Long Thành

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 6/2, các đại biểu đã thông qua nghị quyết thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nối dài đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Dự án kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được định hướng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến có tổng chiều dài dự kiến khoảng 41,4km, gồm 2 đoạn chính, kết nối từ ga Suối Tiên qua Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai, đến sân bay Long Thành.

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua các tờ trình trên thiết bị điện tử (Ảnh: Q.Huy).

Dự án có phạm vi đi qua địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh là TPHCM và Đồng Nai, sử dụng vốn Nhà nước tham gia trong dự án PPP. Do đó, việc xác định cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND TPHCM đánh giá dự án có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai, góp phần phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khai thác hiệu quả sân bay Long Thành trong tương lai.

Tuyến metro sẽ đi dọc theo ĐT.771, cắt qua tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối vào nhà ga SA, rồi tiếp tục theo hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào khu vực sân bay Long Thành.

Metro số 1 nối dài có tốc độ thiết kế tối đa 120km/h, trong đó đoạn đi ngầm đạt 90km/h. Tốc độ vận hành tối đa tương ứng là 110km/h và 80km/h trong hầm. Dự án sử dụng đoàn tàu động lực phân tán (EMU), vận hành tự động cấp độ 4 (GoA4).

Phối cảnh dự án Metro số 1 nối dài về tỉnh Đồng Nai (Đồ họa: Ngọc Tân).

Hệ thống cấp điện cho tuyến metro sử dụng dòng điện một chiều, gồm phương án 1.500V DC cấp điện trên cao hoặc 750V DC cấp điện từ đường ray thứ ba, phù hợp tiêu chuẩn đường sắt đô thị hiện đại.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư dự kiến 60.261 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 4.323 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2029.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành dự án đầu tư công độc lập. UBND TPHCM sẽ tổ chức thực hiện dự án đầu tư công độc lập để bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố.

Đối với phần dự án đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật theo quy định.