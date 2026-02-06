Bắt chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes ở TPHCM

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997, ngụ TPHCM) về tội Trốn thuế.

Nguyễn Lê Bá Quốc bị khởi tố về tội Trốn thuế (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an phường An Khánh thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế. Qua đó, đơn vị đã phát hiện một doanh nghiệp tư nhân có dấu hiệu trốn thuế với thủ đoạn tinh vi.

Qua xác minh, Công an Phường An Khánh xác định doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes, chi nhánh tại khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, 72 Nguyễn Cơ Thạch, do Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ, có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Nguyễn Lê Bá Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Cảnh sát khám xét nơi kinh doanh của Nguyễn Lê Bá Quốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 13/8/2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Lê Bá Quốc. Bước đầu, nhà chức trách xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.

Theo kết luận giám định của cơ quan Thuế TPHCM, doanh nghiệp Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 470 triệu đồng.

Công an TPHCM cho biết, việc phát hiện, xử lý kịp thời vụ án thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng công an trong đấu tranh với các hành vi gian lận thuế, góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn thành phố.