Tội phạm “tín dụng đen” chèn logo công an vào mẫu quảng cáo cho vay ở TPHCM

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Danh (SN 1995, quê Hưng Yên) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phạm Văn Danh bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an TPHCM cho biết, trong đợt ra quân bóc xóa các bảng quảng cáo, tờ rơi sai quy định, lực lượng chức năng thu thập nhiều số điện thoại in trên quảng cáo cho vay, đồng thời vận động người dân tích cực cung cấp thông tin.

Nhờ sự tích cực báo tin của người dân, Công an TPHCM phát hiện 2 vụ việc phát tờ rơi quảng cáo trái phép tại phường Thuận An và phường Bà Rịa.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác định Phạm Văn Danh hoạt động “tín dụng đen”. Theo cảnh sát, Danh thất nghiệp, tự tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng tại thành phố Vũng Tàu cũ, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Tội phạm "tín dụng đen" lồng ghép logo công an vào mẫu quảng cáo cho vay (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét nơi ở của Danh, nhà chức trách phát hiện Nguyễn Đại Dương (SN 1989) dương tính với ma túy nên bàn giao công an phường xử lý. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay.

Quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện một số đối tượng giả mạo logo, hình ảnh lực lượng công an, chèn vào các mẫu quảng cáo cho vay để lừa người dân. Nhà chức trách cho rằng đây là thủ đoạn tinh vi, vừa xâm phạm uy tín lực lượng công an, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến người dân sập bẫy “tín dụng đen”.