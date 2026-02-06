Alumi - điểm đến đầu tư, an cư trên trục đô thị mới phía Đông Hà Nội

Alumi - Tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên tại đô thị khoáng nóng Alluvia City được Xuân Cầu Holdings ra mắt vào cuối 2025 (Ảnh: CĐT).

Thị trường Hà Nội 2026: Mở ra kỷ nguyên mới của bất động sản ven sông

Hà Nội đứng trước ngưỡng cửa tái cấu trúc đô thị với lộ trình di dời hơn 860.000 dân ra ngoài khu vực nội đô, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2045. Với nguồn lực đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng vào hạ tầng kết nối, hành lang phía Đông thành phố đang chuyển mình thành trục xương sống mới, mở ra vận hội bứt phá cho không gian đô thị - sinh thái - dịch vụ và du lịch của Thủ đô.

Trên dải đất trù phú ven sông Hồng, những dự án có quỹ đất rộng lớn, được quy hoạch bài bản và đồng bộ đang trở thành điểm thu hút dòng vốn, bởi từ lâu bất động sản ven sông đã khẳng định vị thế khác biệt cùng tiềm năng tăng giá vượt trội.

Nổi bật tại khu Đông là Alluvia City - đô thị sinh thái khoáng nóng tọa lạc ngay sát vành đai 3,5, kết nối trực tiếp cầu Ngọc Hồi và mất từ 25 phút để di chuyển đến phố cổ. Dự án xác lập vị thế đầu tư bền vững tại điểm giao thoa giữa giá trị cộng đồng hiện hữu và xung lực phát triển tương lai, mang lại giá trị gia tăng từ những nền tảng quy hoạch vững chắc.

Bất động sản ven sông khẳng định vị thế khác biệt cùng tiềm năng tăng giá vượt trội (Ảnh: CĐT).

Alumi kế thừa hệ sinh thái của Alluvia City - chốn an cư, đầu tư mới tại phía Đông Hà Nội

Sự xuất hiện của Alluvia City diễn ra đúng thời điểm thị hiếu người mua nhà chuyển dịch rõ rệt. Cao cấp giờ đây không còn là câu chuyện của hình thức, mà là khả năng tạo ra môi trường sống cân bằng, năng lượng với mật độ xây dựng thấp, vi khí hậu mát mẻ trong lành, không gian cảnh quan mặt nước khoáng đạt và các tiện ích chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng hàng ngày. Những tiêu chí này vốn là giá trị cốt lõi của Alluvia City và được kế thừa trọn vẹn tại tổ hợp căn hộ đầu tiên Alumi.

Alumi kế thừa trọn vẹn "DNA sinh thái" của Alluvia City, dự án có mật độ xây dựng 16% và diện tích cây xanh mặt nước chiếm tới hơn 20% trên tổng quy mô 198,3ha (Ảnh: CĐT).

Tổ hợp gây ấn tượng mạnh với thiết kế tháp đa cánh, giúp 100% căn hộ đều là những không gian ngập tràn ánh sáng và gió sông. Hệ facade full kính Low-E 3 lớp chạm sàn không chỉ tối ưu khả năng cách âm, cách nhiệt mà còn mở ra tầm nhìn toàn cảnh, ôm trọn dòng chảy phù sa của vùng châu thổ sông Hồng, nơi giá trị văn hóa Kinh kỳ - Phố Hiến không ngừng phát triển và trường tồn.

Giá trị Alumi càng thêm khác biệt khi được hoàn thiện bởi hệ nội thất từ Bosch, Hafele hay Kohler (hoặc tương đương), bảo đảm thẩm mỹ và cam kết độ bền vượt thời gian, kiến tạo nên những căn hộ theo chuẩn 5 sao.

Căn hộ Alumi với thiết kế tối ưu công năng, thông thoáng (Ảnh: CĐT).

Alumi mang đến một mô hình tiện ích khép kín theo tiêu chuẩn resort độc đáo. Tại đây, hệ tiện ích đa tầng đồng bộ với 3 tầng hầm đỗ xe thông minh, 3 tầng khối đế thương mại và tiện ích cư dân, cầu nối liên tòa Sky Ring hay Sky Garden giữa tầng không…

Tất cả được kết nối với hệ tiện ích chung của Alluvia City như: trung tâm trị liệu và chăm sóc sức khỏe Alluvia Onsen Center, bến du thuyền thượng lưu, trường học quốc tế, không gian cafe giải trí ven sông…, đưa Alumi trở thành lựa chọn cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư, nhất là khi cộng hưởng cùng tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Giá trị tạo nên sức hút của Alumi nằm ở nguồn khoáng nóng tự nhiên được khai thác từ độ sâu hơn 400m, hứa hẹn Alumi thành “ốc đảo” trị liệu ngay bên hiên nhà theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao, mang đến đặc quyền chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và nuôi dưỡng tâm hồn suốt bốn mùa cho mọi cư dân.

Khoáng nóng tự nhiên - đặc quyền tại Alluvia City được Alumi được thừa hưởng trọn vẹn (Ảnh: CĐT).

Hạ tầng được thúc đẩy trong khi quỹ đất ven sông ngày càng thu hẹp, những tọa độ đắc địa như Alumi được kỳ vọng sở hữu biên độ tăng giá và tính thanh khoản vượt trội.

Với vị trí kế cận các động lực tăng trưởng quy mô lớn như sân vận động PVF, phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên, tổ hợp căn hộ cao cấp này không chỉ góp phần “giải nén” hạ tầng cho Thủ đô mà còn kiến tạo một chuẩn mực định cư bền vững cùng tầm nhìn đầu tư dài hạn trên trục đô thị mới phía Đông.