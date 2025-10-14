Sedan châu Âu vừa ra mắt đã giảm giá sâu, "đấu" Toyota Vios và Honda City

Từ khi ra mắt khách Việt vào đầu tháng 9, Skoda Slavia đã được nhà sản xuất áp dụng ưu đãi lớn, gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản và miễn phí bảo dưỡng lần đầu (7.500km). Sang tháng 10, thương hiệu ô tô đến từ Cộng hòa Séc tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại này.

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm quy đổi Giá ưu đãi Active 468.000.000 47.000.000 421.000.000 Ambition 528.000.000 53.000.000 475.000.000 Style 568.000.000 57.000.000 511.000.000

Chi tiết giá bán sau ưu đãi của Skoda Slavia (Đơn vị: Đồng).

Skoda Slavia sở hữu giá niêm yết khá “cân sức” với các đối thủ, chương trình ưu đãi của nhà sản xuất hứa hẹn giúp mẫu xe này có thêm sức cạnh tranh. Giới chuyên gia nhận định, khuyến mại trên là cần thiết trong bối cảnh nhóm sedan hạng B đang chạy đua ưu đãi. Ngoài ra, Skoda vẫn là một thương hiệu mới với khách Việt.

Skoda Slavia được lắp ráp trong nước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong tháng 10, đa phần các mẫu sedan hạng B đều có chương trình khuyến mại lớn. Toyota Vios được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm tối đa 46-54 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ xuống mức thấp nhất là 412-491 triệu đồng.

Tương tự, Honda City cũng có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 50-57 triệu đồng, hạ giá xe xuống 449-512 triệu đồng. Hyundai Accent được hãng xe Hàn Quốc giảm giá nhiều nhất - lên tới 50 triệu đồng, trong khi Mitsubishi Attrage được nhà phân phối hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, tùy phiên bản.

Tại phân khúc sedan hạng B, Honda City là sản phẩm duy nhất sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động ngay từ phiên bản tiêu chuẩn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Skoda Việt Nam không công bố doanh số hàng tháng, do đó khó có thể đánh giá sức cạnh tranh của Slavia cũng như những sản phẩm khác đến từ thương hiệu này. Theo một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, “tân binh” này đang nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng chưa có sự hiện diện nhiều trên đường phố.

TC Motor chưa công bố kết quả bán hàng tháng 9, nhưng nhìn vào tình hình kinh doanh của Hyundai Accent, nhiều khả năng vị trí số 1 phân khúc sedan hạng B sẽ thuộc về Toyota Vios. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, mẫu xe Nhật ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng gần 78% so với tháng 8, đạt 1.292 chiếc.

Sau 9 tháng đầu năm, Toyota Vios đang dẫn đầu phân khúc sedan hạng B với lũy kế doanh số đạt 8.496 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda City vốn là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B trong tháng 8, nhưng doanh số tháng 9 lại giảm 58,2%, chỉ đạt 475 chiếc. Những cái tên còn lại, gồm Mazda2, Mitsubishi Attrage và Kia Soluto, đều có doanh số tăng trưởng theo xu thế chung của thị trường, nhưng không vượt City.