Vị Thứ trưởng nghỉ hưu gần 15 năm vẫn đau đáu với người có công

Từ thực tiễn bản thân, ông muốn được phục vụ người có công tốt hơn

Ông là Bùi Hồng Lĩnh (SN 1952) là người con sinh ra ở mảnh đất Quảng Ngãi trung dũng, kiên cường. Năm 1964, ông thoát ly hoạt động ngoại thành, địa bàn chủ yếu ở phía Tây Quảng Ngãi và một số xã của tỉnh.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh chia sẻ về tâm niệm suốt một đời công tác (Ảnh: Công Bính).

Hòa bình lập lại, năm 1976, ông được điều động đi Tây Nguyên nhận công tác truy quét Fulro, sau đó "nằm vùng" ở huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk (cũ). Năm 1993, ông làm Trưởng Ban dân tộc - Định canh định cư, trước khi trở thành Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2004, tỉnh Đắk Nông thành lập, ông được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy rồi trở thành Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Năm 2005, ông được điều động làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Công tác ở Bộ trong thời gian 10 năm tới khi nghỉ hưu (năm 2015). Tại đây, ông phụ trách lĩnh vực người có công, thanh tra, an toàn lao động và Ban tìm kiếm hài cốt liệt sỹ của Chính phủ…

Vị cựu cán bộ trầm ngâm kể, từ những cuộc truy quét, đấu tranh sống còn với Fulro ở Tây Nguyên, ông thấu hiểu những mất mát của đồng đội. Đến khi về Bộ làm việc, lại được giao lĩnh vực chăm sóc người có công, ông đã dồn sức làm hết mình, làm bằng cái tâm, bằng trách nhiệm khi nghĩ về đồng đội cũ.

Cũng từ thực tiễn chiến đấu và cuộc sống, ông tích cực tham gia xây dựng nhiều chính sách như giải quyết chế độ cho người bị tù đày, người nhiễm chất độc da cam, những người đi chiến trường K, chăm sóc thương bệnh binh...

Bia ghi danh Tổ quốc ghi công tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Ngô Linh).

Ông bày tỏ: “Tham gia vào Ban tìm hài cốt liệt sỹ (Ban 54 của Chính phủ), bản thân tôi cũng thấy cần cố gắng làm tròn trọng trách với các liệt sỹ, người có công, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng…”.

Quá trình công tác, đi nhiều, chứng kiến nhiều nghĩa trang liệt sỹ chưa được tu bổ, tới những khu điều dưỡng cho người có công xuống cấp… ông lại nghiêm túc đề xuất tu bổ, xây sửa để nơi yên nghỉ, chốn an dưỡng của các bác, các anh được tươm tất.

“Tôi luôn tâm niệm, nhà nước làm (chăm lo chính sách) đàng hoàng thì gia đình, thân nhân liệt sỹ cũng ấm lòng, yên tâm hơn”, ông bày tỏ.

Dẫn lại câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Người có công là tài sản quý hiếm của đất nước”, ông tự hứa đây là công việc đặc biệt phải chăm lo chu đáo.

Đánh giá chung về các chế độ, chính sách đãi ngộ người có công hiện nay, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH luôn đau đáu mong nhà nước có thêm nguồn lực để tăng trợ cấp với các nhóm đối tượng, để đảm bào nguyên tắc chăm lo cho người có công và gia đình có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống xã hội.

Ông Lĩnh cũng mong nhà ở cho người có công phải kiên cố và tốt hơn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi… Từ đó, việc khởi xướng phong trào xóa nhà tạm cho người có công, người nghèo, ông Lĩnh tâm đắc cho rằng đó là chính sách đúng đắn.

Đến giờ, ông Lĩnh vẫn giữ gìn, treo trang trọng bức ảnh kỷ niệm ông chụp cùngi Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Công Bính).

Nguyên Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh khuyến cáo, khi hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Bộ Nội vụ, mảng công tác người có công càng phải quan tâm, làm cho tốt, sâu sắc, ý nghĩa hơn nữa.

“Tôi nghĩ Bộ Nội vụ sẽ tham mưu, xây dựng những chính sách tốt hơn để chăm lo cho người có công”, ông nói.

Về hưu gần 15 năm nhưng ông Lĩnh vẫn đau đáu với những vấn đề đặt ra của ngành, cũng là những chuyện ông ưu tư nhất khi rời nhiệm sở.

Uớc mơ một ngân hàng gen để trả lại tên cho 300.000 liệt sỹ

Nguyên Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh chia sẻ, công tác ở Bộ LĐ-TB&XH, ông day dứt nhiều về con số rất lớn những người đã ngã xuống qua các cuộc chiến tranh vệ quốc. Từ đó, những chính sách dành cho Mẹ Việt Nam anh hùng, chế độ thờ cúng liệt sỹ, tu bổ mộ liệt sỹ ở nghĩa trang... ra đời từ đó.

Phần mộ Mẹ Nguyễn Thị Thứ - người có 12 con, cháu hy sinh trong kháng chiến - tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Ngô Linh).

“Qua nhiều thời kỳ khó khăn, kỹ thuật thực hiện tốn kém nhưng việc này cũng đã mang lại những kết quả khả quan, một số hài cốt liệt sỹ được xác định danh tính, được hồi hương, các gia đình có thêm niềm tin, hy vọng”, Nguyên Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh bày tỏ.

Ông cũng chia sẻ, gia đình ông có một cháu ruột và chị ruột hy sinh trong kháng chiến, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Do đó, ông thấu hiểu nỗi đau cũng như nguyện vọng của mỗi gia đình đến nay vẫn đang tìm kiếm hài cốt, mộ phần của người thân.

Ông Lê Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ, viếng hương liệt sỹ chưa xác định danh tính (Ảnh: Thuận Phương).

Hiện nay, việc áp dụng khoa học kỹ thuật, xét nghiệm ADN để trả lại tên cho các anh đang thực hiện trên khắp cả nước. Nguyên Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh cho rằng, làm không được 100 người thì làm 10 người có tên có tuổi cũng đã quý rồi. Đây cũng là việc làm đúng đắn, đáp ứng nguyện vọng của các mẹ, các gia đình có con, cháu hy sinh.

“Gia đình tôi cũng trong cảnh mấy chục năm trông mong mà vẫn chưa tìm được thân nhân. Thực tế cũng khiến tôi trăn trở với công việc này từ những ngày tháng đó”, nguyên Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh rơm rớm nước mắt.

Ông kêu gọi sự quan tâm tốt hơn với người có công, đốc thúc thu thập mẫu, hoàn thiện ngân hàng gen liệt sỹ bởi người có công ngày càng ít dần, nhất là các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, những thân nhân có thể cho mẫu ADN đối chứng.

“Riêng tôi, trong kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, lĩnh vực người có công đã được chuyển giao. Tôi nghĩ trọng trách của lãnh đạo Bộ mới sẽ tiếp bước truyền thống, chăm sóc tốt hơn những người có công”, nguyên Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh bày tỏ.