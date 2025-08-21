Trường học cũ thành nhà công vụ cho 500 cán bộ đi làm xa

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Bình (cũ), thuộc phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị là một trong những địa điểm được cải tạo, sửa chữa để làm nhà công vụ cho cán bộ, công chức.

Các dãy giảng đường của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật nhiều năm qua không sử dụng, do trường này đã sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình.

Từ những bức tường rêu mốc, nền bong tróc, mái hư hỏng, đến nay các giảng đường của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật đã "khoác áo mới", trở thành khu nhà công vụ khang trang. Các dãy nhà được thay mái, sơn sửa và thay đổi kiến trúc để phù hợp làm nơi ở.

Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để kịp bàn giao khu nhà ở công vụ vào cuối tháng 8.

Đến nay công trình đã đạt trên 95% khối lượng, các hạng mục điện, nước, phòng cháy chữa cháy được lắp đặt đầy đủ.

Hành lang của khu nhà công vụ thoáng đãng, hệ thống chiếu sáng hiện đại, cửa kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác ấm cúng cho cán bộ công chức khi vào ở.

Mỗi phòng tại khu nhà công vụ diện tích khoảng 20m2, có sẵn 2 giường đơn, nệm, tủ quần áo, bàn làm việc, điều hòa.

Nhà vệ sinh được thiết kế khép kín hiện đại với đầy đủ trang bị gồm: gương, lavabo, bình nóng lạnh…

Khi đưa vào sử dụng, khu nhà công vụ này sẽ là “mái ấm thứ hai” của hàng trăm cán bộ, công chức tỉnh Quảng Trị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo điều kiện để họ an tâm công tác.

Phòng bếp chung của khu nhà ở công vụ được cải tạo, thiết kế gọn gàng, sạch sẽ, đầy đủ thiết bị, bàn ghế, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tập thể.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Trị, ngoài Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, giảng đường dãy nhà C của Trường Đại học Quảng Bình và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đồng Hới cũng đang được cải tạo làm nhà công vụ, hiện đạt khoảng 90% khối lượng công việc.

Các công trình sau cải tạo có hơn 250 phòng, lưu trú cho gần 500 người, ưu tiên bố trí theo khoảng cách đến nơi công tác và nhu cầu cấp thiết của từng đơn vị.

Anh Hoàng Trung Kiên, công nhân đang thi công nhà công vụ trong khuôn viên Trường Đại học Quảng Bình cho biết khoảng 1 tuần nữa, các phòng sẽ hoàn thiện và có thể đón cán bộ, công chức vào ở.

Được biết, sau sáp nhập chính quyền hai cấp, Quảng Trị có hơn 1.200 người có nhu cầu ở nhà công vụ. Trong đó tỉnh đã bố trí được 94 người, còn lại 1.141 người cần được sắp xếp.

Cán bộ, viên chức từ tỉnh Quảng Trị (cũ) làm việc tại trung tâm hành chính mới chưa có nhà công vụ, được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng trong 2 năm để thuê chỗ ở và đi lại. Người đã được bố trí nhà công vụ nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng.

Vị trí các khu nhà công vụ tại Quảng Trị (Ảnh: Google Maps).