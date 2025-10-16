Phương Mỹ Chi, Tiến Linh sẽ được vinh danh ở Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM

Chiều 16/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ TPHCM Châu Minh Hiền cho biết, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I 2025-2030.

Bà Châu Minh Hiền, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo đó, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I 2025-2030 sẽ diễn ra vào ngày 24/10 tại Học viện Cán bộ thành phố, với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I 2025-2030 nhằm đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố; đồng thời biểu dương, khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác khen thưởng trong giai đoạn 2025-2030.

Nguyễn Tiến Linh trong màu áo Đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Tại đại hội, TPHCM sẽ vinh danh 346 cá nhân, tập thể, doanh nghiệp điển hình tiên tiến thành phố giai đoạn 2020-2025; trong đó có cầu thủ bóng đá Nguyễn Tiến Linh (CLB Công an TPHCM), ca sĩ Phương Mỹ Chi - Chủ tịch Công ty Cổ phần PMC Entertainment.

Trước và trong dịp tổ chức đại hội sẽ có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, tổ chức giao lưu các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các phương tiện truyền thông thành phố.