Cán bộ thôi việc sau sắp xếp bộ máy được vay ưu đãi 300 triệu đồng

Cán bộ thôi việc tại TPHCM được hỗ trợ vay tối đa 300 triệu đồng để tự tạo việc làm (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Theo Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn TPHCM được vay vốn bằng hình thức tín chấp với số tiền tối đa là 300 triệu đồng/người. Những người có nhu cầu vay cần được UBND cấp xã xác nhận.

Đối tượng được áp dụng chính sách này là cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn TPHCM.

Tuy nhiên, không phải tất cả người thuộc đối tượng trên đều được hưởng chính sách mà chia thành 2 nhóm theo nơi công tác trước khi thôi việc.

Nhóm thứ nhất là người làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cấp xã.

Nhóm thứ hai là người làm việc tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn TPHCM.

Các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ dự kiến sắp xếp lại trong thời gian tới (Nguồn: Phụ lục I Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư).

Trước đó, TPHCM đã tiến hành khảo sát nhu cầu hỗ trợ vay vốn để tự sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống trong lực lượng cán bộ, công chức dự kiến thôi việc và có 4.819 người tham gia.

Qua khảo sát, thành phố thống kê sơ bộ một số mô hình mà cán bộ thôi việc dự kiến thực hiện và nhu cầu hỗ trợ vay vốn của họ. Theo đó, nhu cầu vay vốn trung bình đối với mỗi người dao động khoảng 300 triệu đồng, tùy thuộc mô hình tạo việc làm.

Từ khảo sát trên, UBND TPHCM kiến nghị thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn cho cán bộ thôi việc tự tạo việc làm như trên.