Đề xuất hoán đổi để Quốc khánh năm 2026 được nghỉ 5 ngày liên tiếp

Bộ Nội vụ vừa có công văn trình Chính phủ đề xuất lịch nghỉ Quốc khánh năm 2026 với cán bộ, công chức và người lao động.

Theo đó, với cán bộ, công chức Bộ đưa ra phương án hoán đổi để nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, cán bộ, công chức dự kiến được nghỉ ngày 2/9/2026 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026. Thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31/8/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 22/8/2026).

Như vậy, nhóm này sẽ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ thứ bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ tư ngày 2/9/2026.

Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần.

Với người lao động, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau.

Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.