Bí thư Đà Nẵng chia sẻ với cán bộ đi làm xa, cả tuần mới về nhà

Ngày 1/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 3 tháng tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các địa phương, đơn vị sau 3 tháng triển khai quyết liệt, vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoài Sơn).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn, vất vả của cán bộ địa phương, đặc biệt là ở các xã miền núi. Nhiều cán bộ phải đi làm xa hàng trăm cây số, cả tuần mới được về nhà, trong khi điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.

Theo ông Triết, trước đây một huyện cũ (tính cả cấp xã) cần khoảng 400 người để giải quyết công việc. Nhưng cấp xã mới hiện nay, bình quân còn khoảng 100 người, ngoài đảm nhiệm phần việc trước đây còn phải “gánh” tới 85% nhiệm vụ của cấp huyện cũ.

“Con người mới, công việc mới và phương thức, cách làm cũng phải mới, chắc chắn sẽ có sự lúng túng nhất định trong thời gian ban đầu; khó khăn càng lớn hơn trong điều kiện hạ tầng, trang thiết bị, kinh phí còn nhiều bất cập”, ông Triết nói.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như tình trạng thiếu chủ động, còn tâm lý ỷ lại ở một vài địa phương.

Theo ông Triết, vai trò của người đứng đầu chưa rõ nét, việc sắp xếp cán bộ còn bất cập, thiếu nhân lực chuyên môn sâu.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, dù chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết nhưng nhiều xã, phường hiện chỉ bố trí cán bộ công nghệ thông tin tạm thời, chưa có đào tạo chuyên môn bài bản.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương quán triệt phương châm “làm mới là phải tốt hơn, mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ”. Ông nhấn mạnh, mọi đổi mới đều phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân tốt hơn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các lãnh đạo xã, phường chủ động triển khai đầy đủ những nhiệm vụ theo phân cấp ủy quyền, kịp thời đề xuất với thành phố những vấn đề vượt cấp để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và hiệu quả quản lý.