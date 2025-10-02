Bỏ toàn bộ hồ sơ giấy với 25 thủ tục hành chính từ 1/10

Trong nhóm 25 dịch vụ công thiết yếu, có 13 thủ tục thuộc thẩm quyền Bộ Công an. Đây là những dịch vụ gắn liền với giấy tờ tùy thân và đăng ký cư trú của người dân, bao gồm: xác nhận số chứng minh nhân dân, cấp đổi căn cước công dân, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú, đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xử lý phạt nguội vi phạm giao thông, cấp hộ chiếu phổ thông, các thủ tục liên quan đến con dấu, cấp đổi giấy phép lái xe và cấp phiếu lý lịch tư pháp.

13 thủ tục do Bộ Công an quản lý phải thực hiện hoàn toàn online (Ảnh minh họa: Nguyễn Hằng).

6 thủ tục giải quyết tại cấp xã

Người dân khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã sẽ chỉ thực hiện trực tuyến các thủ tục: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn; thủ tục liên thông khai sinh – thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông khai tử – xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí; và đăng ký biến động nhà đất. Đây là nhóm thủ tục gắn chặt với đời sống hằng ngày, trước đây thường được người dân nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại địa phương.

Bên cạnh đó, các dịch vụ khác cũng được đưa vào nhóm bắt buộc trực tuyến gồm: cấp điện mới, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia, xét tuyển đại học – cao đẳng; và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, nhân lực tại các Trung tâm phục vụ hành chính công để hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Các cơ quan chức năng sẽ khai thác trực tiếp dữ liệu thay vì yêu cầu nộp lại giấy tờ, giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, hạn chế tình trạng trùng lặp và nâng cao hiệu quả phục vụ.