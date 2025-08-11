Nữ cán bộ chạy xe máy 80km đi làm, gác chuyện nội trợ để lo công việc

Những bước chân lặng lẽ lúc tờ mờ sáng

Mặt trời chưa ló dạng, nhưng chị Hồng Hoa (41 tuổi, tên đã được đổi theo yêu cầu), cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương (cũ) đã lặng lẽ rời nhà. Ngay khi tỉnh Bình Dương (cũ) sáp nhập với TPHCM, chị cũng được luân chuyển đến trụ sở Sở Nội vụ thành phố, cách nhà 40km, làm việc.

Vì tính chất công việc cần sự linh động, chị Hoa chọn tự đi xe máy đến chỗ làm để chủ động thời gian. Mỗi ngày, chị chạy xe máy 80km (cả đi lẫn về), tốn thêm khoảng 30.000-40.000 tiền xăng xe.

Hôm nào mệt hay dầm mưa cả quãng đường đến đuối sức, chị mới đăng ký xe đưa đón cán bộ, qua 1-2 ngày rồi lại tiếp tục rong ruổi bằng xe máy.

Hơn 1 tháng đi làm xa nhà, chị Hoa đen giòn đi, đôi mắt có chút quầng thâm vì nhiều hôm thiếu ngủ. Chị cũng từ bỏ thói quen chạy bộ buổi sáng, do không còn thời gian.

Cuộc sống, sinh hoạt gia đình của nữ cán bộ thay đổi hoàn toàn. Dù vậy chị Hoa vẫn cảm thấy ổn thỏa khi tất cả thành viên trong nhà đều cùng chị cố gắng, sắp xếp.

Chồng chị làm công ty tư nhân ở địa phương, thời gian thoải mái hơn nên xung phong thay vợ quán xuyến hết việc gia đình, thậm chí chủ động dậy từ sớm, chở chị ra điểm đón/trả của xe chở cán bộ đi làm xa mỗi lần đuối sức.

Biết mẹ bận rộn với công việc, con của chị Hoa năm nay đã 12 tuổi, cũng tập sống tự lập, thỉnh thoảng nhờ cô bác họ hàng giúp đỡ.

“Bố mẹ tôi đã mất nên việc gia đình ngoài chồng thì có thêm anh chị em trong nhà hỗ trợ. Người em chồng ở gần nơi tôi làm việc ở trung tâm thành phố cũng kéo tôi về nghỉ nếu hôm nào mệt, không chạy xe về nổi. Thấy gia đình đồng lòng giúp đỡ, ủng hộ như vậy, không lý do gì bản thân mình bỏ cuộc”, nữ cán bộ cười xòa.

Ở cơ quan mới, tốc độ xử lý công việc nhanh, không khí năng động khiến chị Hoa thích thú vì học hỏi được nhiều điều. Những hôm cơ quan nhiều việc, đồng nghiệp biết chị Hoa phải đi làm xa vất vả cũng chủ động làm thay một phần để chị được tan làm đúng giờ.

“Anh em luôn động viên, hỗ trợ nhau cùng cố gắng. Vì cùng là “người Nội vụ” mà, không có khó khăn nào là không vượt qua được”, nữ cán bộ tự hào.

Chị Thạch Ngọc Khánh Giao (25 tuổi), cán bộ Sở Tư pháp TPHCM, từng làm việc ở Bình Dương (cũ) cũng dậy từ sớm để kịp chuyến xe đi làm. Không còn thời gian dành cho gia đình, thậm chí là cho bản thân, giờ chị Giao nhờ bố mẹ tự chăm sóc lẫn nhau, quán xuyến công việc nhà thay phần mình.

"Ở cơ quan, một số đồng nghiệp cùng ghép nhóm thuê phòng trọ để tiện đi lại, phục vụ công việc. Số còn lại đa phần là phụ nữ, thường cố gắng tranh thủ về nhà với gia đình. Nếu có việc chưa xong thì chúng tôi cùng mang lên xe hoặc mang về nhà tối làm tiếp”, chị Giao chia sẻ.

Hy sinh cái riêng, hướng tới cái chung

Gần 5h, chuyến xe đưa đón công chức, viên chức đi làm xa đã đỗ sẵn trước tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ).

Là một trong những cán bộ đầu tiên có mặt trên xe, chị Phương Thanh (tên đã được đổi theo yêu cầu) kể cũng dậy từ 4h để nấu ăn cho gia đình rồi tranh thủ đi làm. Hai vợ chồng đều luân chuyển công tác xa nhà, trong khi con gái út chỉ mới 1 tuổi, còn bố mẹ nay đã ngoài 70.

Hơn 1 tháng qua, hai vợ chồng mỗi ngày đều rời đi khi con chưa tỉnh giấc và về nhà khi con đã ngủ say. Mọi thói quen tập thể dục, sở thích gặp gỡ bạn bè hay vui chơi giải trí lúc tan tầm giờ thay thế bằng công việc nhà mà chị Thanh phải làm bù đến tối mới xong.

Chuyến xe đưa đón muộn nhất là 18h nên nhiều buổi công việc vẫn còn dang dở, chị Thanh mang lên xe, về nhà làm nốt. Vậy nên, không lúc nào là nữ cán bộ không nghĩ về công việc.

Chị Thanh cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện thuê trọ ở trung tâm thành phố, rồi cả gia đình cùng “di cư”. Song ý định đó đành tạm gác lại vì chị thấy không đủ sức lo toan quá nhiều thứ.

Mặc dù phải tìm cách thích nghi với nhịp sống mới, chị Thanh vẫn kỳ vọng nhiều ở đợt thay đổi, tổ chức lại bộ máy này.

“Thay đổi lúc nào cũng có khó khăn, thử thách nhưng đồng thời mang đến nhiều cơ hội hơn. Là người nhà nước, hy sinh cái riêng để hướng đến cái chung là điều tất yếu”, chị Thanh khẳng định.

Anh Lê Xuân Quý, cán bộ vừa được luân chuyển đến Chi cục Hải quan khu vực II (TPHCM), đang tìm thuê trọ tại trung tâm thành phố để tiện đi lại, phục vụ cho công việc.

Sau một thời gian đi làm xa nhà, anh đã dần làm quen với sự thay đổi và khẳng định đây chỉ là thử thách nhỏ để anh chứng minh năng lực thích ứng của một cán bộ trẻ.

“Tôi xem đây là cơ hội để được ra biển lớn, học hỏi thêm nhiều điều mới và nâng cao năng lực bản thân”, nam cán bộ nói.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, tính đến tuần thứ 3 triển khai, có 1.260 thành viên đăng ký dịch vụ đưa rước miễn phí của thành phố.

Trong đó, tuyến Bình Dương có 682 người; tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu có 578 người. Ngoài ra, các nhóm riêng cho thành ủy và cơ quan thuế của hai tỉnh cũ cũng ghi nhận thêm 500 thành viên đăng ký.

Sở Xây dựng cũng ghi nhận một số góp ý từ người sử dụng như cần tăng thêm chuyến vào giờ cao điểm, cần có phương tiện trung chuyển từ bến xe đến các cơ quan, nên đón/trả khách gần cơ quan thay vì tại bến cố định, hạn chế sử dụng xe 16 chỗ cho hành trình xa...

Trong giai đoạn đầu, việc đưa rước cán bộ gặp khó khăn do chưa có đầu mối điều phối rõ ràng; khoảng cách từ bến xe đến các cơ quan còn xa, thiếu phương tiện trung chuyển; nhu cầu đi xe biến động theo ngày, gây khó khăn trong công tác điều hành.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến chưa hài lòng của cán bộ, viên chức để có giải pháp điều chỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng Sở Nội vụ để thống kê chính xác nhu cầu sử dụng xe đưa rước của người lao động.

Sở sẽ nghiên cứu xây dựng phần mềm để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký, theo dõi hành trình phương tiện, cũng như tính năng tự động thông báo lịch đăng ký sử dụng đến người dùng.

Nội dung, ảnh: Nguyễn Vy, Thảo Quân, Lưu Tuyết