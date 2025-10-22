Tuyển Thái Lan bổ nhiệm HLV mới, Madam Pang giải thích lý do

Quyết định được đưa ra ngay sau cuộc họp của ban kỹ thuật nhằm đảm bảo sự ổn định và liên tục trong công tác huấn luyện, đồng thời giúp đội tuyển sớm chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng trong tháng 11 tới, bao gồm trận giao hữu với Singapore (13/11) và chuyến làm khách gặp Sri Lanka (18/11) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Madam Pang tin tưởng vào HLV Anthony Hudson (Ảnh: FAT).

Giải thích về quyết định bổ nhiệm HLV Anthony Hudson, Chủ tịch FAT, Madam Pang cho biết: “Ở thời điểm then chốt này, đội tuyển quốc gia cần một người am hiểu bóng đá Thái Lan và hệ thống của FAT. Ông Anthony Hudson đã làm việc với liên đoàn ở mọi cấp độ, đồng thời sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở đấu trường quốc tế. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn ông ấy”.

HLV Anthony Hudson năm nay 43 tuổi. Ông mang hai quốc tịch Anh và Mỹ. Ông từng dẫn dắt nhiều đội tuyển quốc gia như Mỹ, New Zealand và Bahrain, đồng thời có kinh nghiệm huấn luyện ở các CLB chuyên nghiệp tại Anh và Mỹ.

Từ đầu năm 2024, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Phát triển Kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Theo Madam Pang, FAT tin tưởng vào năng lực và tầm nhìn của Hudson, kỳ vọng ông có thể giúp đội tuyển phát triển bền vững cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Trước đó, FAT đã đưa ra quyết định sa thải đột ngột với HLV Masatada Ishii. Ông thầy người Nhật Bản vô cùng thất vọng trước quyết định này khi cho rằng FAT đã thiếu chân thành.

HLV Anthony Hudson từng có kinh nghiệm làm việc ở Anh và Mỹ (Ảnh: Getty).

Madam Pang nói về quyết định sa thải HLV Masatada Ishii: “Việc thay đổi HLV trưởng là điều bình thường trong bóng đá. FAT có trách nhiệm với thành tích của đội tuyển quốc gia và kỳ vọng của người hâm mộ”.

Bà cho biết Ủy ban kỹ thuật của FAT đã dựa trên tỷ lệ thắng và thành tích ở các giải đấu lớn để đánh giá HLV Ishii, so sánh với những giai đoạn trước đây, trước khi đưa ra quyết định sa thải. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Ủy ban kỹ thuật thống nhất rằng đội tuyển quốc gia cần có sự thay đổi để tạo cú hích mới.