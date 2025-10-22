Tổng thống Putin chỉ đạo lực lượng hạt nhân chiến lược Nga tập trận

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga (Ảnh: AFP).

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh về Ukraine theo kế hoạch của Tổng thống Putin với người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã bị hoãn lại vô thời hạn.

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược lần này có sự tham gia của lực lượng trên bộ, trên biển và trên không.

Trong đó, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk tới trường bắn Kura ở Kamchatka. Ngoài ra, một tên lửa đạn đạo Sineva được phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Bryansk thuộc Hạm đội phương Bắc ở Biển Barents.

Đồng thời, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cũng tiến hành phóng tên lửa hành trình từ trên không.

Điện Kremlin nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng, cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và hệ thống chỉ huy.

Theo tuyên bố, mọi nhiệm vụ trong khuôn khổ cuộc tập trận đều được hoàn thành, đồng thời khẳng định các hoạt động được kiểm soát từ Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov, đã báo cáo báo cáo trực tiếp với Tổng thống Putin về kết quả của cuộc tập trận qua đường truyền video, trong đó ông nói rằng các cuộc tập trận nhằm mục đích mô phỏng "các thủ tục cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân".

Tại cuộc họp với Bộ Tổng tham mưu, Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là cuộc diễn tập định kỳ nhằm kiểm tra năng lực chỉ huy và điều hành của các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch trước, và chỉ diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Trump hôm 21/10 giờ địa phương cho biết kế hoạch gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Budapest đã bị hoãn lại vì "không muốn nó trở thành một sự kiện bị lãng phí thời gian".