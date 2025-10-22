CLB Nam Định thua trên sân của đội bóng Nhật Bản tại Cúp C2 châu Á

Trận đấu giữa Nam Định và Gamba Osaka diễn ra chiều nay (22/10), tại Osaka (Nhật Bản).

Gamba Osaka quá mạnh so với đội Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Như thường lệ, ở đấu trường châu lục, đội Nam Định dành sự ưu tiên tối đa cho các ngoại binh. Đội bóng thành Nam sử dụng đến 8 cầu thủ ngoại trong đội hình xuất phát, chỉ dùng 3 nội binh gồm hậu vệ Văn Kiên, tiền vệ Hoàng Anh và Ti Phông.

Dù sử dụng phần lớn ngoại binh, nhưng Nam Định vẫn không phải là đối thủ của đội bóng Nhật Bản. Phút 16, Yamashita đột phá giữa vòng vây các hậu vệ của đội Nam Định, trước khi anh chuyền bóng cho Rin Mito. Để rồi, Rin Mito dứt điểm chính xác, ghi bàn giúp Gamba Osaka dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Gamba Osaka vẫn tấn công dồn dập, gây áp lực lên phía phần sân của đội Nam Định. Phút 52, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà.

CLB Nam Định (áo trắng) nhận thất bại ở đất Nhật Bản (Ảnh: Lâm Anh).

Trong pha bóng này, lại là Yamashita chuyền bóng như đặt cho Jebali tung cú sút chính xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Gamba Osaka.

Chưa dừng lại tại đây, phút 87, Yamashita có tiếp một pha đi bóng khác, vượt qua các hậu vệ đội Nam Định. Lần này, cầu thủ của đội bóng Nhật Bản tự mình dứt điểm, bóng dội một hậu vệ Nam Định vào lưới, Gamba Osaka có bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Mãi đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai, nhà ĐKVĐ V-League mới có bàn thắng danh dự, được ghi do công của ngoại binh Kyle Hudlin. Dù vậy, bàn thắng này không thể giúp Nam Định tránh được thất bại 1-3 trên sân đối phương.

Thắng đội Nam Định, Gamba Osaka có 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, họ dẫn đầu bảng F. Đội Nam Định có 6 điểm, tạm xếp nhì bảng. Hai đội này sẽ tái đấu vào tháng tới, ở sân Thiên Trường (Ninh Bình).