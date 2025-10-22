Cá sấu nặng 50kg xuất hiện trong khu dân cư

Một con cá sấu nặng khoảng 50kg đã được người dân phát hiện và bắt giữ tại khu dân cư thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vào chiều 22/10. Sau đó, cá sấu đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ UBND phường Quy Nhơn Nam, con cá sấu này được một người dân phát hiện và bắt giữ tại khu vực 23 của phường.

Cá sấu được người dân ở Gia Lai bắt được và giao nộp cho cơ quan chức năng (Ảnh: UBND phường Quy Nhơn Nam).

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn để kiểm tra, lập biên bản và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Cùng ngày, con cá sấu đã được bàn giao về nơi bảo tồn theo đúng quy định.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định đây là cá thể cá sấu thuộc nhóm IB, loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết, trên địa bàn không có hộ dân nào nuôi cá sấu. Con cá sấu được phát hiện sát khu vực núi và nhận định ban đầu có thể là cá sấu tự nhiên, xuất hiện tại khu dân cư sau nhiều đợt mưa lớn vừa qua.