Thứ trưởng Thái Lan từ chức sau cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong (Ảnh: Nation).

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong, một chuyên gia tài chính kỳ cựu vừa nhậm chức tháng trước, phải nộp văn bản giải trình trong tuần này về những cáo buộc liên quan tới hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Ông Vorapak trở thành tâm điểm chú ý, sau khi một báo cáo được công bố trong tuần này đã chỉ ra mối liên hệ giữa ông với một đối tượng lừa đảo nước ngoài bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới ở Campuchia.

Trang tin Whale Hunting cáo buộc Thứ trưởng Vorapak và vợ của ông đã nhận 3 triệu USD tiền điện tử trong năm nay từ các mạng lưới tội phạm, trong khi ông được giao nhiệm vụ điều tra các mạng lưới này với tư cách là một thành viên của một ủy ban chính phủ.

Ông Vorapak đã được Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas chỉ định lãnh đạo một lực lượng đặc nhiệm theo dõi dấu vết của dòng tiền từ các trung tâm lừa đảo.

Whale Hunting cũng đưa tin ông Vorapak từng là cố vấn cho Ngân hàng BIC, một ngân hàng Campuchia bị cáo buộc có liên quan đến một mạng lưới rửa tiền.

Ông Vorapak hôm nay 22/10 đã bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông và vợ có liên quan đến các hoạt động lừa đảo bất hợp pháp. Thứ trưởng Tài chính Thái Lan nói với các phóng viên rằng ông từ chức để tập trung vào việc đấu tranh pháp lý.

"Để đấu tranh cho cuộc chiến pháp lý này, tôi cần thời gian và tôi e rằng việc đó sẽ ảnh hưởng đến vai trò chính của tôi tại Bộ Tài chính", ông Vorapak phát biểu tại một cuộc họp báo.

Ông Vorapak cho biết ông dự định sẽ nộp đơn khiếu nại tội phỉ báng đối với những người đưa ra cáo buộc nhằm vào ông.

Trong một bài đăng trên Facebook chỉ vài giờ trước cuộc họp báo, ông Vorapak gọi những cáo buộc nhằm vào ông là "sai sự thật và có động cơ chính trị" và là "một phần của chiến dịch bôi nhọ có tổ chức".

Ông cho biết sự tập trung của ông vào công tác chính sách đã bị gián đoạn do phải giải quyết những cáo buộc này.

Ông Vorapak cho biết ông đã đề xuất ý tưởng từ chức với Thủ tướng Thái Lan trước cuộc họp báo và ông không bị ép buộc phải từ chức.

Thủ tướng Anutin cũng phủ nhận việc chính phủ gây áp lực buộc ông Vorapak phải từ chức.

Ông Vorapak đã dành phần lớn sự nghiệp của mình trong lĩnh vực tài chính tư nhân trước khi tham gia chính trường vào năm ngoái với tư cách là cố vấn cho Bộ trưởng Tài chính.

Trước đây, ông từng giữ các vị trí cấp cao tại các chi nhánh Thái Lan của các ngân hàng hàng đầu thế giới, bao gồm Bank of America và JP Morgan Chase.