Iran tuyên bố không quay trở lại đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (Ảnh: Reuters).

"Các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ cũng như các cuộc đàm phán tại New York đã bị đình chỉ và không thể tiếp tục do những yêu cầu quá đáng của Washington", Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố đề cập đến 5 vòng đàm phán và Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tehran và Washington đã tham gia 5 vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp nhưng rồi kết thúc bằng cuộc chiến trên không kéo dài 12 ngày hồi tháng 6, trong đó Israel và Mỹ đã ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran.

Israel cho biết cuộc tấn công toàn diện vào các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, các nhà khoa học hạt nhân, các cơ sở làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là cần thiết để ngăn chặn quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này thực hiện kế hoạch hủy diệt Israel.

Tuy nhiên, Iran liên tục phủ nhận cáo buộc tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hôm 20/10, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cũng đã từ chối lời đề nghị nối lại đàm phán từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và bác bỏ khẳng định "Washington đã phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran".

Trước đó, Tổng thống Trump đã phát biểu trước Quốc hội Israel rằng sẽ rất tuyệt nếu Washington có thể đàm phán một "thỏa thuận hòa bình" với Tehran, sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas bắt đầu.