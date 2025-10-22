Thách thức trên mạng dẫn đến hỗn chiến, 3 đối tượng bị bắt

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt 3 bị can trong 15 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thôn Đại Quý, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng vào ngày 1/4.

Ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm Trần Lê Quang Nhật (SN 2008), Lê Đức Hậu (SN 2007) và Võ Minh Kiên (SN 2008), cùng trú tại Đà Nẵng.

Ba đối tượng Nhật, Hậu, Kiên bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhắn tin thách thức nhau trên mạng xã hội giữa Bùi Đức Trung (SN 2009, trú tại xã Tây Hồ, Đà Nẵng) và Nguyễn Công Dũng (SN 2009, trú tại xã Chiên Đàn), cả 2 hẹn nhóm thanh thiếu niên ở các xã lân cận giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Tại thời điểm trên, hơn 15 đối tượng trong 2 nhóm đã tụ tập, mang theo gạch đá, hung khí đến khu vực cầu Bằng Lăng (xã Tây Hồ) để đánh nhau.

Khi 2 nhóm chạm mặt, các đối tượng đã ném đá, dùng mũ bảo hiểm, gậy gộc tấn công lẫn nhau, khiến Bùi Đức Tâm (anh ruột của Bùi Đức Trung) bị thương.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng.

Đến ngày 13/10, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can 15 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, trong số 15 đối tượng, có Nhật, Hậu và Kiên trước đó đã bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố trong một vụ án khác.

Xét thấy cần áp dụng biện pháp ngăn chặn, Phòng Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can nêu trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.