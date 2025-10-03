Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp cả nước trước khi "chốt" tiền lương

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp gắn với định khung biên chế

Kết luận hội nghị giao ban công tác của Bộ Nội vụ sáng 3/10, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, quý III là một quý ấn tượng, đặc biệt trên phương diện chính trị, kinh tế và xã hội, gắn với 80 năm lập nước, 80 năm truyền thống ngành Nội vụ. Công việc của Bộ đã hoàn thành đến 95%.

Liên quan đến nhiệm vụ thời gian tới, người đứng đầu ngành Nội vụ cho biết khối lượng công việc quý IV rất đồ sộ, nặng nề, đặt trong bối cảnh mới.

“Bằng mọi cách chúng ta phải nỗ lực hoàn thành được kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025. Vì đây là danh dự, uy tín, vị thế của Bộ Nội vụ”, Bộ trưởng nêu yêu cầu.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ trưởng quán triệt cán bộ, công chức tập trung vào loạt nhiệm vụ lớn.

Nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng đau đáu, dành toàn tâm sức nhất chính là việc theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau 3 tháng vận hành, chính quyền mới đã hoạt động có nhiều tiến bộ, song vẫn bộc lộ những vướng mắc, khó khăn nhất định trong thực hiện mục tiêu “điều hành - hoàn chỉnh - thúc đẩy - kiến tạo phát triển kinh tế xã hội”.

Bên cạnh nhiệm vụ trên, Bộ trưởng quán triệt việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức biên chế, chính quyền địa phương.

Tiếp đó, Bộ trưởng yêu cầu cán bộ, công chức của Bộ tập trung giải quyết vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế để phù hợp với yêu cầu của sự phát triển mới. Sau đánh giá, Chính phủ sẽ ban hành nghị định mới xác định số lượng tổ chức đơn vị hành chính và biên chế trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, quy mô kinh tế xã hội và yếu tố đặc thù.

Người đứng đầu ngành Nội vụ yêu cầu tập trung quyết liệt, tích cực, đưa ra nguyên tắc chặt chẽ để hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, 34 tỉnh thành để báo cáo Đảng ủy Chính phủ. Đây là việc nặng nề, yêu cầu rất gấp nên Bộ không thể chậm trễ để kịp báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 15/10.

Từ căn cứ tiêu chí, cơ sở pháp lý, thực tiễn, Bộ Nội vụ cũng nghiên cứu đưa ra tiêu chuẩn xác định biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương. Đây là vấn đề cấp bách với hướng xác định biên chế gắn với vị trí việc làm; phân loại đơn vị hành chính; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

“Với cách thức làm việc hợp tác, thiện chí, trách nhiệm, chúng ta phải tính toán rất kỹ biên chế trên cơ sở căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng, thẩm quyền, khối lượng công việc, quy mô, tính chất từng Bộ, cơ quan ngang Bộ”, Bộ trưởng lưu ý.

Nhiệm vụ "đại sự" hoàn thiện cơ chế tiền lương

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, hơn lúc nào hết Bộ Nội vụ cần tập trung hoàn thành thể chế, chính sách với các nghị định, nghị quyết, thông tư trong tháng 10.

Bên cạnh việc chuẩn bị thật tốt nội dung cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng yêu cầu triển khai nghiêm túc các nghị quyết trong nhóm “bộ tứ trụ cột” Bộ Chính trị đã ban hành, trong đó ưu tiên hàng đầu cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

“Bộ phải hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các nhiệm vụ liên quan đến chương trình kế hoạch của Chính phủ. Đây là việc đại sự, mang tính quyết định đến sự phát triển của bộ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết nhiệm vụ trong quý IV rất nặng nề (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ trưởng nêu nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ trưởng đề nghị Vụ Chính quyền địa phương tập trung xây dựng các dự thảo nghị quyết, thông tư với thời hạn ngày 15/10.

Bộ trưởng cũng quán triệt cần thực hiện tốt công tác tham mưu tổng kết phong trào thi đua và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp. Các nhiệm vụ này phải được thực hiện tốt.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Bộ trưởng nêu là việc tập trung kỹ lưỡng cho đề án tiền lương, phụ cấp. Đây là nhiệm vụ lớn được Bộ Chính trị chỉ đạo khi sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra nhiều thay đổi.

Sau khi tính toán, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng cho biết sẽ trình đề án tiền lương, phụ cấp tổng thể trong tháng 11.

"Người Nội vụ" không được phép trì trệ

Tiếp theo, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương giải quyết các vấn đề liên quan tới lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là việc quản lý lao động ngoài nước theo hợp đồng.

Người đứng đầu ngành Nội vụ khẳng định, thị trường lao động là thị trường quan trọng nằm trong ba trụ cột về kinh tế, mang ý nghĩa cốt lõi, nền tảng với sự phát triển bền vững. Thị trường lao động của Việt Nam vẫn còn giàu tiềm năng, đủ sức để phát triển và quyết định sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng yêu cầu cao về tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, lăn xả của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ (Ảnh: Mạnh Quân).

Để đột phá trong lĩnh vực, tạo ra nhiều dư địa phát triển, Bộ trưởng đề nghị, các đơn vị cần sớm tham mưu ban hành những chiến lược căn cơ, bài bản, thực tiễn, theo tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã nêu là “Nói thật, làm thật, hiệu quả thật”.

Bộ trưởng đốc thúc sớm ban hành chiến lược về lao động ngoài nước, chiến lược phát triển thị trường lao động của Việt Nam có tầm nhìn đến năm 2045.

Xác định khối lượng công việc đồ sộ, trong bối cảnh, yêu cầu mới và nhiệm vụ nặng nề, ảnh hưởng tới toàn xã hội, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Người Nội vụ không được phép chậm chạp, trì trệ hay thiếu linh hoạt, năng động, sáng tạo thì sẽ không hoàn thành được bất kỳ nhiệm vụ nào.

Tôi mong muốn các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ sẽ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, năng nổ, lăn xả làm việc để Bộ, ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 10, cũng như Quý IV”.

Ảnh: Mạnh Quân