Làm xuyên ngày nghỉ để kịp chi trả chế độ cho công chức trước 15/10

Kho bạc Nhà nước vừa có Công điện về việc quán triệt, chỉ đạo thực hiện chi trả chính sách, chế độ đối với người nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Theo đó, cơ quan này đề nghị Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 195-KL/TW, Công văn số 1237/TTg-TCCV; Công văn số 19/CV-BCĐ; Công văn số 15041/BTC-KTN đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước các khu vực cũng yêu cầu công chức nhận thức rõ công tác thanh toán, chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước yêu cầu ưu tiên xử lý các hồ sơ chi trả, thanh toán cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP với tinh thần "tuyệt đối không được để hồ sơ tồn đọng quá thời hạn quy định".

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước bố trí công chức trực làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật (ngày 11, 12/10), đảm bảo công tác chi trả, thanh toán theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15/10 theo đúng Kết luận số 195-KL/TW, Công văn số 1237/TTg-TCСР, Công văn số 19/CV-BCĐ, Công văn số 15041/BTC-KTN.

Kho bạc Nhà nước yêu cầu thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm muộn, gây phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách.

Chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 trước ngày 15/10 (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Trước đó, theo Công văn số 19/CV-BCĐ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các cán bộ, công chức đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/10.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, Ban Chỉ đạo đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ.

Ban Chỉ đạo cũng quán triệt xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc cố tình, gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Đơn vị này cũng yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất vào 16h ngày 14/10 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, nếu Ban Chỉ đạo không nhận được báo cáo của bộ, ban, ngành, địa phương thì các bộ, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.