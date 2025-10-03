Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ở hội nghị giao ban của Bộ Nội vụ để triển khai nhiệm vụ công tác quý IV diễn ra sáng 3/10.

Báo cáo Bộ Chính trị 3 nội dung lớn

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong quý III, quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng cho biết, Bộ đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 4 văn bản; tiếp thu ý kiến hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Viên chức sửa đổi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, khóa XV.

Ngoài ra, Bộ cũng đã trình, xem xét ban hành 32 dự thảo nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị và thông tư.

Nội dung thứ hai được ông Tùng nhắc đến là việc tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện và bảo đảm các điều kiện cần thiết vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương về 3 nội dung.

Thứ nhất là một số nội dung triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2025; tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đô thị.

Tiếp đó là báo cáo đánh giá thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhóm vấn đề thứ 3, Bộ Nội vụ tham mưu cho Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong quý III, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng lựa chọn, cử 34 công chức, viên chức tăng cường về địa phương để hướng dẫn giải quyết các vấn đề cấp thiết của cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 1 tháng triển khai, những công chức, viên chức đã trực tiếp xuống, làm việc tại các chính quyền cấp xã trên địa bàn để nắm tình hình, hỗ trợ, giải quyết và phản ánh những khó khăn, vướng mắc.

Bộ Nội vụ cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với công tác trên, Bộ cũng tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Bên cạnh triển khai các nhiệm vụ tại 4 nghị quyết "bộ tứ trụ cột", ông Tùng thông tin Bộ cũng tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước và rà soát thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức để đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Tham mưu xây dựng đề án tiền lương

Về nhiệm vụ trọng tâm của quý IV, quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, đơn vị sẽ tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, chính sách như kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Việc làm, đồng thời cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành...

Đặc biệt, Bộ sẽ tham mưu xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Đề án này phải bảo đảm toàn diện, kỹ lưỡng, làm rõ các cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và khả thi. Từ đó, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất chung trong toàn hệ thống chính trị.

Quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng phát biểu (Ảnh: Mạnh Quân).

Một nhiệm vụ quan trọng nữa trong quý IV được ông Tùng nêu là Bộ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý và lĩnh vực phụ trách.

Nội dung này sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương.

Bộ cũng ưu tiên mọi nguồn lực, tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.