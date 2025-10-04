Ngày thứ 6 không hẹn tại "siêu phường" ở Hà Tĩnh

Sáng 3/10, UBND phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho ra mắt mô hình "Ngày thứ 6 không hẹn" trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo mô hình này, mỗi thứ 6 hàng tuần, cá nhân, tổ chức đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen để thực hiện một số thủ tục hành chính, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được tiếp nhận, xử lý ngay.

Người dân đến làm thủ tục hành chính trong ngày phường Thành Sen ra mắt mô hình "Ngày thứ 6 không hẹn" (Ảnh: Dương Nguyên).

Cán bộ, công chức của phường sẽ trả kết quả ngay trong ngày, thay vì hẹn sang ngày khác như thông lệ.

Các thủ tục áp dụng gồm: thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS (thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo); thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ (thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội); thủ tục chứng thực chữ ký người dịch - cộng tác viên dịch thuật của UBND cấp xã, chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản, chứng thực bản sao từ bản chính do cơ quan trong và ngoài nước cấp, cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh (thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch).

Mô hình chính thức áp dụng từ ngày 3/10 và sẽ duy trì định kỳ vào các ngày thứ 6 hàng tuần. Đây là một trong những công trình chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025-2030), đồng thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen, hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm thủ tục, hồ sơ (Ảnh: Dương Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Trần Thị Thủy Nga cho biết Thành Sen là phường lớn nhất của Hà Tĩnh nên lượng người đến làm thủ tục hành chính luôn ở mức cao.

Trong tuần, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường thường đã làm vượt thời gian. Từ nay, riêng thứ 6, cán bộ, công chức cùng cam kết làm việc tập trung hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo bà Nga, Thành Sen dù quy mô dân số lớn nhất tỉnh nhưng số lượng cán bộ, công chức, viên chức không hơn. Muốn thực hiện được hoạt động "Ngày thứ 6 không hẹn", phường Thành Sen đã chuẩn bị các kịch bản, lường trước tình huống có thể xảy ra.

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (đứng thứ 2 từ bên phải) dự lễ ra mắt hoạt động "Ngày thứ 6 không hẹn" của phường Thành Sen (Ảnh: Dương Nguyên).

Để có thể xử lý, trả ngay kết quả hồ sơ cho công dân, phường huy động thêm cán bộ phòng chuyên môn, đoàn thanh niên đến hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công.

"Lãnh đạo phường cũng phải túc trực, làm việc với mức độ tập trung cao. Ngoài ra, chúng tôi cũng sắm thêm máy in, máy scan để người dân thực hiện những phần việc này ngay tại chỗ, không phải ra ngoài. Nhờ đó, sự phối hợp giữa các khâu mới diễn ra nhuần nhuyễn, đảm bảo tiến độ", bà Nga thông tin.

Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thanh Hải cho biết trong ngày ra mắt mô hình, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý, trả kết quả hơn 200 hồ sơ.

Từ 1/7 đến 3/10, Trung tâm đã tiếp nhận 5.094 hồ sơ trực tuyến, xử lý 4.904 hồ sơ, trong đó có 3.063 hồ sơ trước hạn, 1.846 đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Theo ông Hải, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%, thanh toán trực tuyến đạt 99,84%, số hóa hồ sơ đạt 100%. Với kết quả này, phường Thành Sen hiện dẫn đầu toàn tỉnh về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.