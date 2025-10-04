Viên chức ở tỉnh về xã có được chuyển thành công chức?

Nhiều viên chức cấp tỉnh được điều chuyển về cấp xã (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Phản ánh đến Bộ Nội vụ, ông Thuận cho biết ông có bằng cao đẳng quản lý đất đai, được tuyển dụng vào viên chức và bổ nhiệm ngạch địa chính viên cao đẳng năm 2015 (mã vị trí việc làm: 14.239) tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM. Hiện ông được tiếp nhận về một xã làm ở vị trí chuyên viên quản lý lĩnh vực đất đai.

Ông Thuận đã công tác liên tục trong ngành tài nguyên và môi trường cho đến nay là 10 năm. Trong thời gian công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không bị kỷ luật.

Trong thời gian này, ông học lên đại học ngành quản lý đất đai và tốt nghiệp trong năm 2015, sau đó hoàn tất chương trình thạc sĩ cùng ngành vào năm 2024.

Từ các điều kiện trên, ông Thuận hỏi: “Trường hợp của tôi đã là viên chức giữ ngạch cao đẳng 10 năm, đã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên thuộc ngành quản lý đất đai, đã làm công việc phù hợp với vị trí việc làm thì có đủ tiêu chuẩn để thực hiện tiếp nhận vào làm công chức cấp xã hiện nay không?”.

Trả lời ông Thuận, Bộ Nội vụ cho biết trường hợp của ông được quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp quy định tại các Điểm b, c, d, e, g và h Khoản 1 Điều 13 Nghị định 170 phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác trước đó ở vị trí công việc tương tự), làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

“Như vậy, việc tiếp nhận vào làm công chức phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo đúng quy định nêu trên”, Bộ Nội vụ cho biết.