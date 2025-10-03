Lâm Đồng bố trí công chức làm việc tại trụ sở 2 tỉnh cũ

Ngày 3/10, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản, gửi các cơ quan chuyên môn của tỉnh về việc bố trí công chức, viên chức làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông cũ.

Một góc vùng đô thị Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ bố trí công chức, viên chức làm việc tại khu vực 2 là trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ, khu vực 3 là trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông cũ. Đối với các cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù, hoạt động chuyên môn gắn với địa bàn đã có trụ sở riêng, các sở, ngành xem xét, bố trí công chức, viên chức làm việc tại trụ sở cơ quan theo đúng quy định.

Đối tượng được bố trí làm việc tại 2 khu vực nói trên bao gồm nhân sự thực hiện nhiệm vụ nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; nhân sự xử lý, giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính; một số lĩnh vực quản lý chuyên ngành phát sinh nhiều công việc cần xử lý ngay tại cơ sở như tiếp công dân; các mảng đặc thù gồm kiểm lâm, phòng cháy chữa cháy, kiểm dịch, quản lý thị trường, hỗ trợ phòng chống thiên tai, xử lý môi trường…

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại xã Lạc Dương, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc bố trí công chức, viên chức làm việc tại 2 khu vực trên phải dựa trên nguyên tắc khách quan, đúng đối tượng, số lượng phù hợp. Đảm bảo duy trì công tác tiếp công dân và thuận tiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, đảm bảo bố trí theo nhiệm vụ, không vì nguyện vọng cá nhân.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách cụ thể, gửi Sở Nội vụ trước ngày 8/10 để sở này tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10.

Tỉnh Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, trở thành tỉnh lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 24.000km2, dân số gần 3,9 triệu người.