Thời hạn giải quyết chế độ tinh giản cho cán bộ không chuyên trách
(Dân trí) - Sau khi sáp nhập xã, bà Thủy được giữ lại giúp việc cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã mới. Bà dự kiến nghỉ việc sau tháng 10/2025 thì có được hưởng chế độ 154 không?
Bà Kim Thủy là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, từng giữ chức danh là Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.
Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bà Thủy được tiếp nhận làm việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã mới với vị trí nhân viên giúp việc. Bà dự định sau khi Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức xong đại hội (trong tháng 10/2025) sẽ nghỉ việc.
Bà Thủy hỏi: “Tôi xin nghỉ việc sau tháng 10/2025 thì có được giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP hay không?”.
Trả lời bà Thủy, Bộ Nội vụ cho biết: “Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 154, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (từ ngày 1/7/2025) thì thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 154”.
Tuy nhiên, tại Kết luận số 163-KL/TW và Công văn số 12/CV-BCĐ đã thống nhất kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026.
Theo đó, đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc trong giai đoạn từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến trước ngày 31/5/2026 theo quyết định của cấp có thẩm quyền thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 9 Nghị định 154.
Việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hướng dẫn tại Công văn số 12/CV-BCĐ ngày 20/6/2025.
Tại Điều 4 Công văn số 12/CV-BCĐ quy định: “Trường hợp cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã có nhu cầu sử dụng và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũ có nguyện vọng tiếp tục được làm việc thì cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, bố trí tạm thời vào vị trí hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã mới (cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương) hoặc tham gia các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đến trước ngày 31/5/2026 và tiếp tục được hưởng phụ cấp, các chế độ, chính sách đã được HĐND cấp tỉnh ban hành. Trong thời gian này, nếu người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 154”.