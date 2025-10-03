Tết Dương lịch năm 2026 được nghỉ mấy ngày?

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm dịp này, ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Vì vậy, trong trường hợp có người lao động muốn làm việc vào những ngày được phép nghỉ lễ, họ sẽ được tính lương làm thêm. Theo đó, người lao động sẽ được trả lương làm thêm dịp nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% so với lương ngày bình thường.

Tiền lương làm thêm giờ được xác định theo Điều 98 Bộ luật Lao động như sau: Tiền lương làm thêm ban ngày = 300% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Tiền lương làm thêm ban đêm = 390% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Ngoài các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ sẽ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 dựa trên điều kiện thực tế.

Phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (Thiết kế: Khương Hiền).

Mới đây, Bộ Nội vụ vừa có công văn trình Chính phủ đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 và Quốc khánh năm 2026 với cán bộ, công chức và người lao động.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Trong đó, công chức sẽ được nghỉ 5 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Đồng thời, nhóm này được đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 từ thứ bảy, ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Như vậy, ngoài 5 ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động, cán bộ, công chức nghỉ thêm 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ đưa ra phương án hoán đổi để nghỉ 5 ngày liên tiếp.

Cụ thể, cán bộ, công chức dự kiến được nghỉ ngày 2/9/2026 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026. Thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai (ngày 31/8/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 22/8/2026).

Như vậy, dịp Quốc khánh 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liền 5 ngày, từ thứ bảy 29/8 đến hết thứ tư 2/9/2026. Kỳ nghỉ gồm 2 ngày lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày hoán đổi từ lịch làm việc.

Đối với người lao động, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp.

Bộ Nội vụ gợi ý doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau.