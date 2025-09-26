Dù thiếu người, phường đông dân quyết không “nhận bừa” cán bộ

Đà Nẵng đang đối mặt với tình trạng mất cân đối về biên chế công chức tại các địa phương, với nhiều phường, xã hoặc thừa hoặc thiếu hụt đáng kể nhân lực. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã ban hành Đề án 1342, đề xuất giải pháp điều động công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng và sự phù hợp về vị trí việc làm.

Thực trạng mất cân đối biên chế công chức tại Đà Nẵng

Theo thống kê từ Đề án 1342 của UBND thành phố Đà Nẵng, chỉ có hai xã Trà Giáp và Phước Năng đạt mức "cân bằng" bộ máy với 32 chỉ tiêu biên chế. Trong khi đó, nhiều địa phương khác đang trong tình trạng thừa hoặc thiếu hụt nhân lực.

Các phường trung tâm thành phố thừa nhiều cán bộ, công chức như Hải Châu (36 người), Hiệp Đức (33 người), Thanh Khê (31 người), Ngũ Hành Sơn (28 người), Hội An (25 người)... Các địa phương này có số lượng biên chế được giao từ 60 đến hơn 100.

Ở khu vực miền núi, xã Tây Giang cũng thừa tới 33 công chức, xã Hùng Sơn thừa 16 và xã Phước Trà thừa 19 công chức.

Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ Phạm Hùng Thắng (thứ hai từ phải sang) kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Quang Thắng).

Ngược lại, nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt công chức. Phường Hòa Khánh (khu vực tây bắc) thiếu tới 22 công chức, phường Liên Chiểu thiếu 4 công chức. Các xã đảo như Tân Hiệp thiếu 17 công chức, Tam Hải thiếu 6, trong khi mỗi xã được giao 32 biên chế.

Tình trạng thiếu hụt cũng phổ biến tại các xã miền núi: La Êê thiếu 10; Nam Giang và Phước Hiệp đều thiếu 7; Trà Vân thiếu 6; Phước Thành, Đắc Pring, Trà Leng và Nam Trà My đều thiếu 5 công chức. Các xã này cũng có chỉ tiêu 32 cán bộ, công chức.

Giải pháp điều động và những thách thức

Để khắc phục tình trạng trên, Đề án 1342 đưa ra nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là điều động công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nguyên tắc điều động phải nhân sự đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, với chuyên ngành và kinh nghiệm của công chức.

Cụ thể, nếu xã, phường nơi đi vượt định mức, cơ quan quản lý sẽ vừa điều động vừa thu hồi biên chế. Trường hợp xã, phường nơi đến đã đủ hoặc vượt biên chế thì áp dụng phương thức hoán đổi công chức theo vị trí việc làm. Nếu không thể hoán đổi, thành phố sẽ bổ sung tạm từ nguồn dự phòng và cơ cấu lại sau này.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (ngoài cùng) kiểm tra tại UBND phường Thanh Khê (Ảnh: Hoài Sơn).

Quy trình thực hiện yêu cầu các xã, phường thiếu biên chế phải rà soát nhu cầu cụ thể, xác định rõ số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của từng vị trí. Các xã, phường thừa biên chế phải cơ cấu lại đội ngũ và phối hợp điều động. Mục tiêu là sau 5 năm, các địa phương phải đảm bảo đúng định mức và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Điều kiện tiên quyết đối với công chức được điều động là phải có lập trường chính trị vững vàng, đáp ứng chuẩn chuyên môn, có sức khỏe và năng lực phù hợp với công việc được phân công.

Cán bộ không có chuyên môn học 3 năm chưa chức làm được việc

Phường Hòa Khánh, một trong những địa phương thiếu hụt nhiều công chức nhất (22 người), đang đối mặt với thách thức lớn trong việc tiếp nhận cán bộ. Lãnh đạo phường Hòa Khánh nhấn mạnh, việc điều động cán bộ không thể thực hiện một cách cơ học, tránh tình trạng "nhận bừa" chỉ để đủ số lượng, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Hòa Khánh (Ảnh: Hoài Sơn).

Lãnh đạo phường Hòa Khánh cho biết, việc tiếp nhận cán bộ phải dựa trên ba tiêu chí: phù hợp vị trí việc làm, bằng cấp và kinh nghiệm.

"Đưa về một người có bằng cấp nhưng chưa từng làm công việc phường đang cần thì nhân sự cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nhận người kiểu cho đủ mà không làm được việc thì... hỏng", vị lãnh đạo phường nhấn mạnh.

Phường Hòa Khánh đang chủ động tiếp cận, xem xét nguyện vọng của cán bộ dôi dư tại các phường, có mong muốn chuyển công tác. Các trường hợp này sẽ được đánh giá kỹ lưỡng qua phỏng vấn công khai và kiểm tra năng lực. Phường cũng ưu tiên lựa chọn những cán bộ từng công tác ở cấp quận, huyện cũ, có kinh nghiệm thực tế.

Ngoài ra, phường cũng tính đến phương án tuyển mới công chức, đặc biệt là những người giỏi trong các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, đồ họa, công nghệ thông tin, những người có nhu cầu cống hiến cho nhà nước. Phường cam kết tạo sự cạnh tranh công bằng trong tuyển chọn, không phân biệt cán bộ cũ hay mới, mọi ứng viên đều phải qua vòng phỏng vấn và kiểm tra năng lực.

Người dân được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hành chính tại UBND xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Phường Hòa Khánh là địa phương có khối lượng công việc hành chính lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, hạ tầng đô thị. Do đó, phường cần những cán bộ có chuyên môn vững, làm được việc.

Lãnh đạo phường nhấn mạnh: "Người có nghề chỉ cần vài tháng là có thể bắt nhịp, làm hiệu quả ngay trong khi cán bộ không có chuyên môn, thậm chí 3 năm vẫn chưa chắc làm được việc".

Để giải quyết tình trạng nơi thừa nơi thiếu một cách căn cơ, các địa phương thiếu cán bộ chuyên môn cần chủ động đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thực tế, ưu tiên bồi dưỡng cán bộ ở những ngành có lượng thủ tục lớn để phục vụ người dân hiệu quả nhất. Trong bối cảnh thiếu hụt, đội ngũ công chức hiện tại của phường Hòa Khánh đã nỗ lực gấp đôi để hoàn thành công việc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.