Ukraine điều chỉnh lập trường đàm phán sau cuộc tập kích lớn của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết nhiệm vụ và lập trường của phái đoàn Ukraine tại Abu Dhabi sẽ được “điều chỉnh” sau cuộc tấn công của Moscow.

Ông cho biết, Nga đã phóng 71 tên lửa và 450 máy bay không người lái trong cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

“Mỗi cuộc tấn công như vậy của Nga xác nhận rằng thái độ ở Moscow không thay đổi: họ tiếp tục đặt cược vào xung đột Ukraine. Công việc của nhóm đàm phán của chúng tôi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp”, ông nói.

Tổng thống Ukraine không nêu rõ ông sẽ thay đổi điều gì và cách tiếp cận của Kiev sẽ khác ra sao sau đợt tấn công mới nhất.

Khi nhiệt độ ở Ukraine giảm xuống dưới -20°C, Moscow đã tăng cường chiến dịch tấn công có chủ đích trong vài tuần qua.

Ông Zelensky cáo buộc Nga dựa vào lệnh ngừng bắn tạm thời để tích trữ tên lửa và tấn công vào Ukraine trong những ngày lạnh nhất trong năm. Ông kêu gọi các đồng minh gây sức ép hơn nữa với Nga.

Hiện chưa rõ Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận nào sau cuộc đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi do Mỹ làm trung gian.

Sau đàm phán 3 bên, các nhóm riêng biệt sẽ tiếp tục thảo luận về những chủ đề riêng. Điện Kremlin không có kế hoạch bình luận công khai về kết quả của vòng đàm phán ngày 4/2. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, “cánh cửa cho một giải pháp hòa bình vẫn để ngỏ”, nhưng Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi Ukraine đưa ra “những quyết định phù hợp”.

Vòng đàm phán đầu tiên vào cuối tháng 1 đạt được rất ít kết quả. Mặc dù tất cả các bên mô tả các cuộc thương lượng là “mang tính xây dựng”, các vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga kiểm soát vẫn là nút thắt chính.

Vấn đề trung tâm là liệu Nga có giữ lại hay rút khỏi những khu vực của Ukraine mà lực lượng của họ đã kiểm soát, đặc biệt là vùng công nghiệp phía đông Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả các cuộc đàm phán là “rất phức tạp”.

“Ở một số vấn đề, chúng tôi chắc chắn đã tiến gần hơn vì đã có thảo luận, trao đổi, và ở một số vấn đề thì dễ tìm tiếng nói chung hơn. Có những vấn đề khó tìm tiếng nói chung hơn”, ông Peskov nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, đã có mặt tại Miami cuối tuần qua để đàm phán với các quan chức Mỹ. Tuy nhiên, ông Peskov từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về cuộc gặp.