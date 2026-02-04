Đường dây mua bán vũ khí quân dụng trá hình “súng thông bồn cầu”

Tối 4/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa phát hiện, thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do đối tượng Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê tại số 43 đường Trục Chính, thôn khu 2, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số mẫu vật thu giữ là súng tự chế thuộc loại vũ khí có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng (súng nén hơi) theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025).

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét tại kho đối tượng Yang Yifeng ở số nhà 43 đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ đó, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cụ thể gồm: Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, thôn Tiến Phan 1, xã Nhã Nam, Bắc Ninh), Quách Thị Giang (SN 1988, thôn Cốc Nam, xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn), Trần Doãn Định (SN 1984, thôn Tam Dinh, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ), Bùi Văn Tư (SN 1984, xóm Kho Khí, xã Đại Đồng, Phú Thọ) và Yang Yifeng (SN 1983, xã Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Theo công an, các đối tượng người Việt Nam lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là ứng dụng TikTok, để quảng cáo, rao bán các loại súng nén hơi được ngụy trang dưới dạng “súng thông bồn cầu” nhằm qua mặt cơ quan chức năng cũng như đánh lừa người mua.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Quách Thị Giang (Ảnh: Công an cung cấp).

Các loại súng được thiết kế gần giống vũ khí thật, có đầy đủ bộ phận như cò súng, nòng súng, ống ngắm, bộ phận nén hơi và sử dụng đạn bi kim loại. Công an thông tin các loại súng này có khả năng bắn xa 20-30m đủ sức gây sát thương nghiêm trọng.

Vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ.