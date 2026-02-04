Đình Bắc dự bị trong ngày CLB Công an Hà Nội thắng 6-1

Dù đã bị loại, CLB Công an Hà Nội vẫn thể hiện quyết tâm chiến thắng. Tuy vậy, đoàn quân HLV Polking bất ngờ bị thủng lưới ở phút 13 khi Tampines Rovers tận dụng pha phản công nhanh và Trent Buhagiar dễ dàng đệm bóng mở tỷ số.

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, từ tình huống phạt góc, trung vệ Hugo Gomes bật cao đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa 1-1. Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà, họ liên tục dồn ép đối thủ về phòng ngự.

Phút 28, Phan Văn Đức có pha xử lý cá nhân ấn tượng bên cánh phải trước khi trả ngược thuận lợi để Lê Văn Đô dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. 5 phút sau, Minh Phúc căng ngang chính xác để Văn Đức băng vào dứt điểm giúp CLB Công an Hà Nội khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-1.

Sang hiệp 2, đại diện Singapore chơi quyết tâm và đội khách suýt có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 53 với cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành CLB Công an Hà Nội.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, thủ môn Thành Vinh của CLB Công an Hà Nội liên tục trổ tài cứu thua khi đối thủ liên tiếp dứt điểm nguy hiểm. Bản lĩnh của CLB Công an Hà Nội phát huy ở phút 74, Leo Artur tung đường chọc khe sắc sảo để Vitao thoát xuống dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 4-1.

Minh Phúc chơi khá năng nổ ở trận đấu này (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

10 phút sau, Alan bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc bên cánh phải của Leo Artur, đưa cách biệt lên thành 5-1. Tới phút 90, Alan hoàn tất cú đúp khi dứt điểm quyết đoán về góc gần, ấn định tỷ số 6-1 cho đội chủ nhà.

Ở trận đấu này, Đình Bắc ngồi dự bị và không ra sân thi đấu. Dù chia tay Cúp C1 Đông Nam Á từ vòng bảng, CLB Công an Hà Nội vẫn để lại ấn tượng đẹp bằng chiến thắng đậm trước đại diện Singapore trên sân Hàng Đẫy.