Thủ tướng: Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc tăng cường cung cấp, quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Cụ thể, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm kịp thời hỗ trợ, kết nối giao thương, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm, hàng hóa tại Hội chợ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương lựa chọn, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền để trưng bày, cung ứng tại Hội chợ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mã QR trong truy xuất nguồn gốc và quảng bá giá trị nông sản Việt Nam.

Đối với các Bộ, cơ quan, địa phương, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu của địa phương đáp ứng tiêu chí “06 nhất”: tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất để giới thiệu tại Hội chợ.

Công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa được nhấn mạnh, kiên quyết loại bỏ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, bảo đảm uy tín của Hội chợ và thương hiệu địa phương.

Du khách tham quan, trải nghiệm mua sắm tại các gian hàng OCOP (Ảnh: Hải Long).

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về giá trị văn hóa của sản phẩm, coi mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là “đại sứ văn hóa”, đại diện cho bản sắc vùng miền. Các gian hàng cần được đầu tư xây dựng “câu chuyện sản phẩm” hấp dẫn, gắn với lịch sử, truyền thống và tâm huyết của người sản xuất; tạo không gian trưng bày như những “không gian di sản thu nhỏ” để thu hút khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân được tham quan, mua sắm, trải nghiệm và thụ hưởng đầy đủ không khí, giá trị mà Hội chợ Mùa Xuân mang lại.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường thời lượng truyền thông, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, đặc sản vùng miền, qua đó lan tỏa không khí sôi động của Hội chợ và tạo ấn tượng sâu sắc đối với khách tham quan trong nước và quốc tế.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Công điện; Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền.