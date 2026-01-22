Công nghệ hóa giải nỗi lo “tỉnh dài, xã rộng”

Khi xa trung tâm không còn là nỗi lo

Một buổi sáng cuối tuần, ông Đinh Tiến Dũng (SN 1974), trú tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị mở điện thoại thông minh, truy cập ứng dụng VNeID để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Không cần xếp hàng, chẳng phải đi xa, chỉ vài thao tác đơn giản, hồ sơ của ông Dũng nhanh chóng được cơ quan công an tiếp nhận, xử lý. Ông Dũng đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện, ít ngày sau, phiếu lý lịch tư pháp được gửi về tận nhà.

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng VNeID, người dân có thể làm thủ tục đăng ký thường trú mà không cần đến trụ sở công an (Ảnh: Tiến Thành).

“Nhiều thủ tục hành chính giờ làm trực tuyến rất tiện. Thời điểm mới sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, người dân lo phải đi xa, vào trung tâm tỉnh để làm giấy tờ, nhưng nay hầu hết thủ tục đều được giải quyết nhanh gọn ngay tại cấp xã”, ông Dũng chia sẻ.

Câu chuyện của ông Dũng cũng là trải nghiệm chung của nhiều người dân tại Quảng Trị sau sáp nhập. Địa phương này hiện có diện tích gần 12.700km2, dân số hơn 1,8 triệu người, với 78 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu.

Quy mô tỉnh mới mở ra nhiều cơ hội phát triển, song cũng khiến người dân băn khoăn bởi "tỉnh dài, xã rộng", lo lắng khoảng cách địa lý sẽ trở thành rào cản trong tiếp cận dịch vụ hành chính công.

Xác định cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là giải pháp then chốt, Quảng Trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm “kéo gần” chính quyền với người dân, biến thách thức khoảng cách thành động lực đổi mới phương thức phục vụ.

Sau hơn 6 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy từ tỉnh đến cơ sở tại Quảng Trị dần ổn định, thông suốt. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ được thực hiện hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa bảo đảm sự gần dân, sát dân.

Người dân làm thủ tục đất đai tại trụ sở xã (Ảnh: Tiến Thành).

Với anh Nguyễn Văn Kỳ (SN 1984), trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, chuyển đổi số không còn là khái niệm trừu tượng mà hiện hữu trong những lần giải quyết thủ tục hành chính.

Nhiều giấy tờ trước đây anh Kỳ phải lặn lội lên huyện cũ, lên tỉnh để làm, nay đã được giải quyết ngay tại xã, nhiều dịch vụ công được thực hiện trực tuyến, giúp anh tiết kiệm thời gian, chi phí.

“Sau sáp nhập, trung tâm hành chính tỉnh mới cách nhà tôi gần 200km. Nhưng giờ nhiều giấy tờ có thể làm qua VNeID, cổng dịch vụ công nên chẳng phải đi xa. Thủ tục đất đai, biển số xe cũng được giải quyết ở cấp xã. Vừa rồi tôi xin đính chính sổ đỏ, chưa đầy 2 tuần là xong”, anh Kỳ cho biết.

Đưa công nghệ đến tận bản làng xa xôi

Không chỉ ở khu vực đồng bằng, cải cách hành chính và chuyển đổi số tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới của Quảng Trị cũng đang được triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, trở thành điểm tựa giúp người dân yên tâm khi tiếp cận dịch vụ công.

Công an, biên phòng hướng dẫn bà con người Rục tiếp cận dịch vụ công trực tuyến (Ảnh: Nhật Anh).

Kim Phú là một trong những xã miền núi của tỉnh Quảng Trị, địa hình cách trở, việc đi lại làm thủ tục hành chính từng khiến nhiều người dân địa phương băn khoăn. Thế nhưng hiện nay, nỗi lo này dần được hóa giải khi nhiều thủ tục được giải quyết trực tuyến, giúp người dân không phải di chuyển xa hay đi lại nhiều lần.

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, cho biết quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, địa phương xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Lấy người dân làm trung tâm, xã Kim Phú tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với công an, biên phòng trực tiếp hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Các lực lượng đã đến từng bản, hộ gia đình để hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện tiếp cận công nghệ của bà con. Cách làm này giúp người dân dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn khoảng cách địa lý, đưa chuyển đổi số quốc gia đi vào thực tiễn đời sống vùng sâu, vùng xa.

“Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, chúng tôi còn đến tận bản làng để hướng dẫn bà con, nhất là đồng bào Rục làm quen với dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích trên VNeID”, ông Bình chia sẻ.

Công an tại tỉnh Quảng Trị triển khai chương trình "Ngày thứ 7 số" phục vụ người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân (Ảnh: Nhật Anh).

Chuyển đổi số ở Quảng Trị không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ mà còn đổi mới tư duy phục vụ. Song song với việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng số thiết yếu, nhiều địa phương, đơn vị còn ứng dụng công nghệ AI, mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật đến người dân.

Tại xã Sen Ngư, chính quyền địa phương đang xây dựng kế hoạch livestream (phát trực tiếp) để giải đáp thắc mắc của người dân về các thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, cho biết hình thức trên phù hợp với thực tiễn người dân ngày càng sử dụng mạng xã hội nhiều hơn.

“Vừa qua, công an xã đã livestream giải đáp, hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính. Cách làm này mang lại hiệu quả, được người dân đánh giá rất cao. Tới đây, chúng tôi sẽ mở rộng mô hình, giải đáp những thắc mắc của bà con trong nhiều lĩnh vực khác nữa”, ông Nghĩa thông tin.

Công an xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị dùng trợ lý ảo AI và đưa các nội dung tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội Facebook (Ảnh: Tiến Thành chụp màn hình).

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, dù khối lượng công việc lớn, song đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đã nỗ lực tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực phục vụ hành chính công. Mức độ hài lòng của người dân và tổ chức từng bước được nâng lên rõ rệt.

Vị lãnh đạo cũng thông tin, xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm, Quảng Trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự chung tay của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Với bộ máy tinh gọn, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đang từng bước xóa dần nỗi lo “tỉnh dài, xã rộng” của người dân Quảng Trị, đưa chính quyền đến gần dân và phục vụ nhân dân ngày một hiệu quả hơn.