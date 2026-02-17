Lộ trình thực hiện cơ chế tiền lương mới cho viên chức

Yêu cầu này được nêu rõ trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức vừa được ban hành.

Theo Quyết định số 304/QĐ-TTg ngày 13/2 do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký, Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và phân công trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức thi hành Luật Viên chức, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện việc quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Trên cơ sở rà soát danh mục chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quản lý, các cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện việc bố trí viên chức vào đúng vị trí việc làm và xếp lương tương ứng.

Cụ thể, chậm nhất đến ngày 1/7/2027, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành việc này đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Chậm nhất 1/7/2027 phải xếp lương viên chức theo vị trí việc làm (Ảnh minh hoạ: Trung Kiên).

Cơ chế xếp lương gắn với vị trí và kết quả công việc

Luật Viên chức (sửa đổi) mở đường cho cơ chế tiền lương mới. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, tiền lương của viên chức sẽ được tính dựa trên vị trí việc làm đảm nhiệm và kết quả công việc thay vì dựa chủ yếu vào hệ thống “ngạch - bậc” và thâm niên như hiện hành.

Theo quy định mới, mỗi viên chức sẽ được xác định một vị trí việc làm cụ thể, kèm theo mô tả nhiệm vụ, tiêu chuẩn năng lực và trách nhiệm. Đây là căn cứ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, với bốn mức đánh giá từ “hoàn thành xuất sắc” đến “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Trên cơ sở kết quả đánh giá này, viên chức sẽ được xét nâng lương, thưởng và thu nhập khác, tạo điều kiện phân hóa thu nhập theo năng lực và đóng góp thực tế. Cơ chế mới không chỉ khắc phục tình trạng tăng lương theo thời gian công tác, mà còn hướng đến thanh toán công bằng, minh bạch hơn dựa vào hiệu quả công việc.

Việc chuyển sang cơ chế trả lương gắn với vị trí và kết quả được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho viên chức nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời là nền tảng để triển khai hiệu quả hơn yêu cầu bố trí và xếp lương theo vị trí việc làm trước mốc 1/7/2027 đã đề ra trong Kế hoạch.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan

Để bảo đảm việc xếp lương và bố trí vị trí việc làm được thực hiện đồng bộ, Kế hoạch giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Viên chức.

Trên cơ sở rà soát, các cơ quan có thẩm quyền sẽ kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản được phân công trong Danh mục kèm theo Kế hoạch có trách nhiệm trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình này.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng phải rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình HĐND cùng cấp ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Viên chức.