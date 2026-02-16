Việc đại sự quốc gia làm nên dấu ấn lịch sử Bộ Nội vụ

Đó là một năm Bộ Nội vụ đứng ở “điểm giao thoa” của hàng loạt nhiệm vụ lớn, khó, nhạy cảm. Một năm mà mỗi quyết định tham mưu không chỉ sắp xếp lại tổ chức, mà tác động trực tiếp đến vận hành của cả hệ thống chính trị, đến đời sống của hàng triệu cán bộ, công chức và người dân.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, hướng tới nhiệm kỳ mới, năm đất nước dồn lực hoàn thành các mục tiêu chiến lược, tạo nền tảng để bước sang nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển cao hơn.

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quyết liệt của Chính phủ, 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch, nhất là chỉ số tăng trưởng cả năm vượt mục tiêu 8%...

Trong bối cảnh đó, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước vào giai đoạn thử lửa thực tiễn, nơi mọi thiết kế thể chế phải trả lời bằng hiệu quả vận hành. Trước đó, trong nửa đầu năm, cả nước đã hoàn thành việc sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện đồng thời giảm mạnh đầu mối cấp xã.

“Đó là những dấu mốc lịch sử, đáng tự hào của đất nước ta. Ngành Nội vụ đã góp một phần vào thành tựu chung rất lớn ấy”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình khẳng định.

Điểm lại chặng đường một năm lịch sử đó, người đứng đầu ngành Nội vụ nhấn mạnh 7 dấu ấn nổi bật, trong đó đặc biệt nhất là việc tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Để bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, Bộ Nội vụ đã tham mưu một khối lượng thể chế có thể nói là lớn nhất trong nhiều năm qua. 19 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 6 luật; 48 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội – tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho quá trình sắp xếp chưa từng có tiền lệ.

Kết quả sắp xếp cho thấy sự thay đổi khác biệt về diện mạo nền hành chính nhà nước. Chính phủ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ; tổ chức bên trong các bộ, ngành được tinh gọn mạnh mẽ, xóa bỏ hàng loạt cấp trung gian. Cả nước còn 34 tỉnh thành, 3.321 xã, phường, đặc khu. Đó là bước tái cấu trúc sâu rộng, tạo không gian phát triển mới.

Đúc kết lại hành trình lịch sử, theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, tinh gọn tổ chức không phải đích đến cuối cùng. Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và hiệu quả mới là thước đo bền vững của cải cách.

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được sửa đổi với tư duy đột phá; các chùm nghị định về công vụ, công chức được hoàn thiện, trong đó nổi bật là đổi mới toàn diện công tác đánh giá, chuyển từ hình thức sang thực chất.

Song song, cải cách hành chính tiếp tục được thúc đẩy với những đổi mới trong đo lường, đánh giá, lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo trung tâm theo đúng tinh thần “chính quyền phục vụ”.

Bên cạnh tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong chính sách người có công, lao động - việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội. Hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng được chăm lo cả về vật chất và tinh thần; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” lan tỏa như một giá trị văn hóa tri ân bền vững.

Thị trường lao động tiếp tục phục hồi và phát triển; tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 4%; thu nhập bình quân của người lao động tăng; lao động Việt Nam ngày càng được thị trường quốc tế đánh giá cao – góp phần giữ vững ổn định xã hội và tạo động lực cho tăng trưởng.

Cũng tại hội nghị tổng kết năm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhận định, một năm làm nên những sự kiện lịch sử khép lại, nhiều năm nữa cả nước cũng khó có cơ hội để làm được những việc lớn như năm qua. Và điều quan trọng, Bộ Nội vụ và các cơ quan đã thực hiện rất xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó. Theo lãnh đạo Chính phủ, thành công của ngành Nội vụ trong một năm nhiều biến động, đầy thách thức vì nhiệm vụ quốc gia đại sự được giao. Những thành công đạt được đó, có ý nghĩa sâu sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng của cả Chính phủ, cả nước nhiệm kỳ này.

Ông nhấn mạnh, thành công nổi bật của nhiệm kỳ không chỉ là việc sáp nhập tỉnh thành thành công, tổ chức mô hình chính quyền mới mà còn thể hiện ở ý nghĩa sắp xếp đồng bộ cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương; xóa bỏ cấp trung gian, đưa chính quyền đến gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Nhắc lại thành tựu to lớn Bộ Nội vụ có được là kết quả của một năm phấn đấu miệt mài, bền bỉ với toàn ngành, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận dấu ấn đậm nét của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - vị Bộ trưởng tiền nhiệm của Bộ Nội vụ, người đặt những viên gạch nền móng quan trọng cho cuộc cách mạng tổ chức bộ máy.

Nhìn lại một năm đặc biệt, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, nhất là trong việc hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền và vận hành bộ máy mới.

2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng nhận định những yêu cầu cao hơn, nhịp độ nhanh hơn đặt ra với ngành. Bộ Nội vụ đứng trước nhiệm vụ giữ vững định hướng cải cách, vừa kiên định mục tiêu, vừa linh hoạt điều chỉnh từ thực tiễn.

“Muốn bộ máy tốt lên thì việc phục vụ nhân dân phải ngày càng tốt hơn”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh nguyên lý giản dị nhưng xuyên suốt mọi cải cách.

Việc ngay trước mắt phải bắt tay nỗ lực làm là vụ tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh các yêu cầu để cuộc tổng tuyển cử thành công, trong đó phải đảm bảo tiêu chí quan trọng là chọn được nhân sự đủ tâm, đủ tầm.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ tham mưu, xây dựng chính sách để thu hút, sử dụng và giữ chân được người tài. Mở rộng thêm vấn đề, ông lưu ý, đánh giá chính xác để có thể sử dụng, bố trí cán bộ một cách hợp lý, hiệu quả. Yêu cầu đề ra của lãnh đạo Chính phủ là làm sao để việc đề bạt được tâm phục, khẩu phục, tránh để những người "mần thinh", không làm gì, không va chạm, chỉ ngồi chờ, lo quan hệ tốt thì vượt lên trong khi người cống hiến lại không được ghi nhận.

Tập thể Bộ Nội vụ với nhiều kinh nghiệm, tâm huyết được tin là sẽ luôn chủ động, bền bỉ và sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhìn lại một năm đã qua, có thể khẳng định dấu ấn lịch sử của Bộ Nội vụ không chỉ nằm ở con số hay văn bản, mà ở việc đã góp phần định hình một nền hành chính gọn hơn, mạnh hơn, gần dân hơn, tạo nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Dấu ấn cũng không chỉ nằm ở những con số tinh gọn, những văn bản thể chế hay những mô hình tổ chức mới được hình thành. Điều quan trọng hơn là một tư duy quản trị mới đang dần được xác lập, tư duy lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất của cải cách.

Cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã đi qua giai đoạn khó nhất, từ thiết kế đến vận hành, từ chủ trương đến thử lửa thực tiễn. Những va chạm, vướng mắc là điều không tránh khỏi, nhưng chính trong quá trình ấy, bản lĩnh của bộ máy và đội ngũ cán bộ được tôi luyện, những giá trị đúng được khẳng định, những cách làm hiệu quả được nhận diện và lan tỏa.

Bước sang năm 2026, năm mở đầu cho nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới, con tàu cải cách tiếp tục đối mặt thử thách thực tiễn, nơi đòi hỏi sự kiên định nhưng không cứng nhắc, quyết liệt nhưng không nóng vội. Ngành Nội vụ đứng trước yêu cầu cao hơn, giữ vững nhịp cải cách, hoàn thiện thể chế, làm cho bộ máy không chỉ gọn hơn mà thực sự mạnh hơn, gần dân hơn, phục vụ tốt hơn.

Một năm đã qua để lại nhiều dấu mốc kỷ lục. Chính những dấu mốc ấy tạo nền móng cho hành trình phía trước, hành trình của một nền hành chính hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, nơi mỗi quyết sách đều hướng tới con người, vì con người.

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

