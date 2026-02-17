Bất ngờ về bí quyết sống vui, khỏe ở thôn trường thọ

Chuẩn bị lễ mừng thọ Xuân Bính Ngọ 2026, làng Ngưu Phương, xã Quảng Chính tự hào với nhiều cụ ông, cụ bà trường thọ, minh mẫn. Cụ Nguyễn Thị Thưởng, 101 tuổi, hiện vẫn đọc sách báo vanh vách và cụ Đầu Thị Don, 98 tuổi, vẫn tự tay xâu kim vá áo.

Cụ bà 101 tuổi đọc sách, báo vanh vách

Cụ Nguyễn Thị Thưởng, đón tuổi 101 trong sự quây quần của con, cháu, chắt. Dù đã ở tuổi bách niên, cụ vẫn giữ được sự minh mẫn đáng kinh ngạc, tự lo liệu mọi sinh hoạt cá nhân mà không cần phiền đến con cháu.

Cụ Thưởng đón tuổi 101 vào xuân Bính Ngọ năm 2026 (Ảnh: Hạnh Linh).

Mỗi ngày, cụ Thưởng thức dậy lúc 7h, sau đó vận động nhẹ nhàng, vệ sinh cá nhân và ăn sáng với đĩa bánh cuốn nóng. Sau bữa ăn, cụ tự rửa bát đũa. Đôi mắt tinh tường là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở cụ.

Cụ thường xuyên đọc sách, báo, xem ti vi và đi dạo quanh xóm. "Tôi rất thích đọc sách, báo, xem ti vi và trò chuyện cùng các con, cháu. Mắt còn sáng, tai đang nghe được thì tôi đọc, tôi xem, vừa đỡ buồn, vừa để biết chuyện trong làng, ngoài xã, biết đất nước mình ra sao", cụ Thưởng chia sẻ với nụ cười hiền hậu.

Minh chứng cho sự tinh tường của mình, cụ Thưởng không cần kính, đọc liền mạch lá thư chúc Tết của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Sống qua hơn một thế kỷ, cụ vẫn nhớ rõ những kỷ niệm giản dị.

Năm 20 tuổi, cụ kết hôn với thầy giáo làng Lê Kim Thanh và sinh được 10 người con. "Sáng sớm, chồng tôi dậy nấu cơm ăn rồi đến trường. Mẹ con tôi dậy sau, tôi lo cho các con ăn rồi chúng đến lớp, tôi ra đồng. Dù nghèo khó nhưng vợ chồng tôi luôn dạy các con phải sống chan hòa, san sẻ, yêu thương nhau", cụ Thưởng hồi tưởng.

Cụ Thưởng đọc thư chúc Tết mà không cần dùng kính (Ảnh: Hạnh Linh).

Đại gia đình cụ Thưởng hiện có gần 100 thành viên, bao gồm các con, dâu, rể, cháu, chắt. Cụ Thưởng hiện sống cùng 4 người con trai, được các con chăm sóc chu đáo. "Các con sống hòa thuận, yêu thương, chia sẻ cùng nhau nên tư tưởng tôi thoải mái, lạc quan. Đây có lẽ là bí quyết giúp tôi sống lâu", cụ Thưởng chia sẻ về bí quyết trường thọ.

Dù đã 101 tuổi, cụ Thưởng hiếm khi ốm vặt, ít dùng thuốc. Ông Lê Ngọc Chế, 55 tuổi, con trai út của cụ, cho biết mẹ rất thích làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc vườn rau. Sau đó, cụ đọc sách, báo, xem ti vi hoặc đi bộ thăm bạn bè.

"Mẹ ăn uống rất khoa học vì sợ béo, mặc đồ không đẹp. Mẹ thích ăn cơm, rau xanh, các loại cá ít xương, thịt phải băm nhỏ hoặc ninh mềm", ông Chế nói.

Cụ Thưởng (mặc áo đỏ, đội khăn xếp) trong lễ mừng thọ tuổi 100 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Mỗi ngày, cụ Thưởng đều ngồi đợi các con đi làm về. Niềm vui ánh lên trên gương mặt cụ khi nghe tiếng xe, tiếng gọi thân thuộc của con cháu. "Những ngày lễ như 8/3, 20/10, Tết hay ngày của mẹ, chúng tôi đều mua bánh ngọt, tặng hoa, thấy mẹ rất vui, hạnh phúc", ông Chế tâm sự.

Cụ bà rất yêu bản thân, mê cái đẹp

Cách nhà cụ Thưởng không xa là nhà cụ Đầu Thị Don, người sẽ đón tuổi 98 vào mùa xuân này. Dù đôi tai không còn nghe rõ, cụ Don vẫn rất minh mẫn và linh hoạt. Đặc biệt, đôi mắt vẫn tinh anh, cụ tự tay xâu kim, vá quần áo.

Cụ Đầu Thị Don năm nay 98 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, tinh anh (Ảnh: Hạnh Linh).

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, cụ Don cười: "Tôi chỉ biết mỗi ngày phải chăm sóc bản thân. Việc gì vui thì tôi làm, món ăn ngon thì tôi chọn. Tôi không lo nghĩ nhiều, không giận ai lâu".

Bà Lê Thị Tuy, 59 tuổi, con dâu của cụ Don cho biết mẹ chồng là người vui vẻ, sống chan hòa, chưa bao giờ to tiếng với ai. Cụ rất yêu bản thân và mê cái đẹp. "Quần áo, khăn mua về, mẹ thấy chưa vừa là tháo hết ra tự cắt, vá lại. Các con, cháu biếu đồ ăn ngon là mẹ rất thích", bà Tuy chia sẻ.

Cụ Don sinh hoạt, ăn uống điều độ. Mỗi ngày, cụ dậy sớm tập thể dục, tự lo vệ sinh cá nhân. Bữa sáng cụ ăn bánh, uống sữa, ăn yến. Bữa trưa và tối chỉ ăn lưng bát cơm với rau, cá, thịt, tráng miệng bằng các loại quả.

"Mẹ rất thích đi chơi, đặc biệt là đi sinh hoạt Hội người cao tuổi. Mỗi lần có cuộc họp, mẹ chuẩn bị quần áo đẹp, gọn gàng, đi từ sớm", bà Tuy kể.

Cụ Don có sở thích may, vá quần áo (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Văn Trảu, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Ngưu Phương, cho biết thôn có 260 thành viên, trong đó 56 cụ trên 80 tuổi và 4 cụ trên 100 tuổi. Xuân này, Hội tổ chức mừng thọ cho 34 cụ.

"Với số lượng người cao tuổi lớn, Ngưu Phương nằm trong tốp 3 thôn có số hội viên người cao tuổi nhiều nhất xã. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn cho thấy đời sống người dân ngày càng nâng cao, điều kiện chăm sóc sức khỏe, tinh thần của các cụ được quan tâm hơn", ông Trảu nói.

Cụ Don nhờ con dâu xem lại sau khi đơm xong cúc áo (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Trảu cho hay, bí quyết trường thọ ở Ngưu Phương không nằm ở điều gì đặc biệt mà là sự quan tâm, chăm sóc của gia đình các cụ ông, cụ bà. Hội Người cao tuổi thường xuyên nhắc nhở con cháu chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho ông bà, cha mẹ, đồng thời vận động quyên góp quỹ phụng dưỡng, thăm hỏi, động viên người cao tuổi ốm đau, hoàn cảnh khó khăn.

"Điều đáng quý ở Ngưu Phương chính là sự gắn kết giữa các thế hệ. Con cháu đi làm xa luôn hướng về quê nhà, chăm lo cho ông bà, cha mẹ. Những nếp nhà nhiều thế hệ cùng chung sống, quây quần trong mỗi dịp lễ, Tết đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, thoải mái cho các cụ. Khi gia đình thuận hòa, con cháu hiếu thảo thì đó là nền tảng để các cụ sống thọ, sống vui", ông Trảu bộc bạch.