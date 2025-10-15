Thủ tướng: Bố trí thêm cán bộ về các xã đang quá tải công việc

Chiều 14/10, trong chuyến công tác dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt (xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra việc vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công tại địa phương này.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ ở trung tâm, lãnh đạo địa phương.

Ông cũng dành gần một tiếng để trò chuyện, trao đổi với người dân đến giao dịch, đặc biệt là về việc tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi cùng người dân và các cán bộ tại trung tâm (Ảnh: Thanh Tùng).

Báo cáo với Thủ tướng, cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bát Mọt cho biết sau thời gian vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm có 4 cán bộ, công tác vận hành và giao dịch phục vụ người dân diễn ra thông suốt.

Thời gian qua, trung tâm đã xử lý 332 hồ sơ, công việc không bị quá tải. Nhiều người dân cũng đã tích hợp tương đối đầy đủ các giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, vẫn còn một số người cao tuổi chưa quen với việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

"Đối với các trường hợp người lớn tuổi, các cán bộ tại trung tâm đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tận tình để công việc không bị gián đoạn", cán bộ tại trung tâm báo cáo với Thủ tướng.

Sau khi nghe báo cáo và trao đổi với người dân, Thủ tướng nêu rõ điều quan trọng khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chuyển đổi trạng thái sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Người dân xã Bát Mọt đến giao dịch tại trung tâm phục vụ hành chính công (Ảnh: Thanh Tùng).

Để đạt mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp, liên thông dữ liệu. Ông cũng lưu ý địa phương phải hoàn thiện hạ tầng công nghệ số, khắc phục các “điểm lõm” sóng, Internet và hệ thống điện.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, từ thực tế kiểm tra cho thấy không phải nơi nào cấp xã cũng bị quá tải công việc, trong khi việc ứng dụng công nghệ có thể giúp giảm khối lượng công việc. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa bố trí, sắp xếp cán bộ linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn và lĩnh vực.

“Không phải chỗ nào cũng quá tải. Những nơi nhiều việc, phức tạp thì phải bố trí nhiều cán bộ, công chức hơn để phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, chu đáo, hiệu quả”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng cũng lưu ý, tại xã Bát Mọt - nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống - lãnh đạo địa phương cần đẩy mạnh phong trào “bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân làm quen với chuyển đổi số và thủ tục trực tuyến, giúp họ giảm thời gian đi lại, chi phí.

Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại xã Bát Mọt (Ảnh: Thanh Tùng).

“Mình phục vụ người dân nên phải bổ túc, hướng dẫn cho người dân biết để họ có thể ở nhà tự làm thủ tục trực tuyến. Đặc biệt, cần làm nhanh căn cước công dân cho các cháu ngay từ khi mới sinh để công việc thuận tiện hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương bố trí cán bộ hiệu quả để chính quyền 2 cấp vận hành sát dân, gần dân và vì dân.

“Nhiều xã sôi động có thể cần đến 3 phó chủ tịch, nhưng cũng có nơi chỉ cần 2. Cần căn cứ vào khối lượng công việc và đặc thù địa bàn để bố trí cán bộ phù hợp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề vượt khả năng địa phương cần tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.