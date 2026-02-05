Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm thủ đô kháng chiến, tri ân tại Tân Trào

Sáng 5/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bình Ngọ năm 2026, Bộ Nội vụ tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương và tặng quà tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Văn phòng Bộ, cùng đại diện báo Dân trí và một số đơn vị liên quan.

Về phía địa phương, tham dự có ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cùng đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh và lãnh đạo xã Tân Trào.

Đoàn công tác cùng dâng hương tại Khu di tích của Bộ Nội vụ ở xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, nhằm tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Nội vụ.

Hoạt động về nguồn đồng thời góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành trong quá trình xây dựng và phát triển.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, hoạt động về nguồn và an sinh xã hội dịp Tết không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là dịp để cán bộ, công chức trong ngành nhìn lại truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong bối cảnh ngành Nội vụ đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức.

Cùng với hoạt động dâng hương, đoàn công tác trao quà Tết tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Trào.

Những phần quà được trao thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Bộ Nội vụ đối với người dân địa phương, góp phần động viên các hộ gia đình đón Tết Nguyên đán Bình Ngọ năm 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Ông Giang Tuấn Anh, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Trào, cho biết xã Tân Trào mới được sáp nhập từ 3 xã là Tân Trào (cũ), Trung Yên và Kim Quan, là những vùng đất có truyền thống cách mạng. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đời sống kinh tế - xã hội của xã đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Tân Trào vẫn là xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, chương trình thăm hỏi, tặng quà của Bộ Nội vụ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cán bộ và nhân dân địa phương.

"Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương Tân Trào ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến", ông nói.

Ảnh: Hải Long