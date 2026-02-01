Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Cần Thơ

Chiều 1/2, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, đã có chuyến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại phường Cái Khế, TP Cần Thơ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham gia đoàn công tác có ông Bùi Huy Tùng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; ông Vũ Xuân Hân, Cục trưởng Cục Người có công; ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương và đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía địa phương, có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP; bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ TP; cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Cái Khế và 100 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ)

Chăm lo người có công: Nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới vạn sự như ý đến các gia đình.

Bộ trưởng cho biết mỗi dịp Tết đến xuân về, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dành những tình cảm thiêng liêng, tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh - những người đã không tiếc xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

"Tiếp tục phát huy truyền thống này, hôm nay chúng tôi đến thăm cô, chú, anh, chị. Tôi được biết thành phố có rất nhiều gia đình chính sách, người có công, riêng thành phố có trên 111.000 người có công với cách mạng, trong đó có 5.138 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, còn sống 98 Mẹ và 100% được phụng dưỡng trọn đời", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Bộ trưởng đánh giá cao thời gian qua TP Cần Thơ chăm lo tốt cho gia đình chính sách và đề nghị những năm tới tiếp tục phát huy truyền thống này, làm tốt hơn nữa các chủ trương của Đảng, của thành phố chăm lo cho gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Lãnh đạo, đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo báo cáo của ngành Nội vụ, TP Cần Thơ hiện đang quản lý 111.829 người có công với cách mạng, trong đó có 5.138 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (98 Mẹ còn sống và 100% được phụng dưỡng trọn đời). Năm 2025, ngành nội vụ TP đã chi trả trợ cấp thường xuyên gần 50 tỷ đồng/tháng cho 17.843 lượt người; tổ chức điều dưỡng tập trung cho 1.135 người có công và thân nhân liệt sỹ.

Đặc biệt, TP đã hoàn thành việc tặng quà 29.772 người có công theo Nghị quyết số 418 của Chính phủ, tổng kinh phí hơn 11,9 tỷ đồng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình thăm hỏi, tặng quà chúc tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Cái Khế, TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Riêng tại phường Cái Khế, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện chu đáo với việc chi trả trợ cấp hằng tháng cho 287 đối tượng, tổng kinh phí hơn 848 triệu đồng. Trong đó có 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 123 thương binh, 7 bệnh binh, 44 thân nhân liệt sỹ và 71 người nhiễm chất độc hóa học.

Ngoài ra, 156 gia đình thờ cúng liệt sỹ và 395 trường hợp hưởng trợ cấp một lần cũng được quan tâm, giải quyết chính sách và cấp bảo hiểm y tế đầy đủ.

"Tôi vô cùng tự hào và biết ơn"

Bà Trần Thị Thanh Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cái Khế bày tỏ, chuyến thăm và trao quà hôm nay của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng - những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Theo bà Thuý, đây không chỉ là những phần quà mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

Bà Trần Thị Xuân Anh (73 tuổi, ngụ phường Cái Khế), em gái của 2 liệt sỹ, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. "Hôm nay được trực tiếp nhận sự thăm hỏi ân cần và món quà nghĩa tình từ Bộ Nội vụ cùng các lãnh đạo TP, tôi vô cùng tự hào và biết ơn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần để chúng tôi sống vui, sống khỏe", bà Xuân Anh chia sẻ.

Bà Xuân Anh (bên trái) và bà Hương (bên phải) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Huỳnh Thị Hương (74 tuổi, thương binh hạng 4/4, ngụ phường Cái Khế), đại diện cho gia đình có truyền thống cách mạng với mẹ, bà nội và bà ngoại đều là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cũng không giấu được niềm tự hào.

"Bước ra từ khói lửa chiến tranh, điều khiến những người lính như chúng tôi hạnh phúc nhất chính là được chứng kiến sự đổi thay của quê hương và sự vẹn toàn của công tác đền ơn đáp nghĩa. Tôi tự hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu và nỗ lực giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống của cha ông, chung sức đồng lòng xây dựng Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh", bà Hương bày tỏ.