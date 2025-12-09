Báo Dân trí hoàn thành việc đào tạo 2 cán bộ Lào

Thông tin được Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh ý nghĩa hoạt động khi chủ trì buổi tổng kết khóa đào tạo nghiệp vụ báo chí ngắn hạn dành cho các cán bộ Lào diễn ra chiều 9/12.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chủ trì buổi tổng kết (Ảnh: Hải Long).

Cùng tham dự buổi tổng kết có Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phetsamay Phimmasone; Chuyên viên kỹ thuật, Vụ Quan hệ Công chúng, Cơ quan An sinh Xã hội Quốc gia Lào Soukanya Outhaithit và các Phó Tổng Thư ký tòa soạn, trưởng ban, những người đã tham gia hỗ trợ huấn luyện nghiệp vụ với các cán bộ Lào thời gian qua.

Chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông

Trong 2 tháng diễn ra khóa đào tạo (từ ngày 13/10 đến 12/12), 2 học viên Lào đã có dịp lắng nghe, trao đổi, cùng học hỏi nhiều nội dung liên quan tới báo chí hiện đại tại Việt Nam cũng như trên thế giới như xu hướng báo chí đa phương tiện, quy chuẩn vận hành thông tin, ứng dụng công nghệ trong báo chí, báo chí tương tác, ảnh báo chí, công tác biên tập, bài báo chí chất lượng cao hay kinh tế báo chí...

Bên cạnh đó, các cán bộ cũng có dịp tìm hiểu sâu về công tác thông tin liên quan bộ chủ quản hay những “đặc sản” của báo Dân trí như hoạt động nhân ái, việc vận hành chuyên mục Tâm điểm…

Với sự chỉ đạo của Tổng Biên tập, Ban biên tập, sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban nội dung trong báo, bằng lý thuyết báo chí đã được đào tạo chính quy và kinh nghiệm thực tiễn báo chí sâu sắc, các phóng viên, biên tập viên báo Dân trí đã trình bày tổng cộng 20 chuyên đề tới học viên.

Đây đều là những vấn đề thiết thực, sát sườn với hơi thở báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo Dân trí nói riêng mà những người thực hiện chương trình rất tâm huyết và mong muốn truyền tải tới học viên Lào.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chúc mừng 2 cán bộ báo chí Lào đã hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn tại báo theo thỏa thuận trong biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động Lào - Việt Nam lần thứ 8 diễn ra tháng 12/2023 tại Lào giữa 2 Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ.

Hoạt động này cũng tiếp nối truyền thống tốt đẹp giữa các cơ quan của 2 nước, rộng hơn là mối quan hệ đặc biệt của hai nước. Từ mối quan hệ này, hai bên đã xây dựng những hoạt động hợp tác ý nghĩa, giá trị trong nhiều năm qua.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh phát biểu tổng kết khóa đào tạo (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh đó, nhà báo Phạm Tuấn Anh cũng ghi nhận các cán bộ Lào đã nhiệt tình, trách nhiệm trong việc tham gia vào khóa đào tạo này. Có thể nói, đây không phải khóa học hay lớp học thông thường, mà là chương trình trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Theo Tổng Biên tập báo Dân trí, việc xây dựng chương trình, nỗ lực tìm phương pháp truyền tải nội dung, thông tin, kiến thức tới 2 cán bộ cũng là dịp để cán bộ, biên tập viên, phóng viên của báo học hỏi nhiều hơn và hoàn thiện mình hơn.

"Vì vậy, trong 2 tháng qua, tất cả chúng ta cùng nhau làm nên thành công của một phần trong rất nhiều chương trình hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào", nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trong thời gian này, Tổng Biên tập báo Dân trí nhắc lại sự kiện Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9 diễn ra ngày 12/11 vừa qua. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone đã có cuộc làm việc hiệu quả tại tỉnh Ninh Bình và Hà Nội.

Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào diễn ra 2 năm/lần. Tại sự kiện này, lãnh đạo báo Dân trí cũng có dịp được tiếp đón đoàn của Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

Lãnh đạo báo Dân trí chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ báo chí Lào (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh đó, gần đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chuyến công tác cấp cao của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lào, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone.

Trong không khí hợp tác hữu nghị này, báo Dân trí vinh dự đóng góp một phần nhỏ trong việc chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông giúp các cán bộ Lào tiếp cận, thu nhận được thêm những góc nhìn, thông tin, kỹ năng mới để vận dụng vào công việc của mình.

Thay mặt báo Dân trí, nhà báo Phạm Tuấn Anh gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh của Lào, cũng như chúc mừng các cán bộ đã hoàn thành khóa học.

Thời gian tới, Tổng Biên tập báo Dân trí mong muốn tiếp tục duy trì, làm cho mối quan hệ 2 nước nói chung và các cơ quan trong Đảng, Chính phủ các bên ngày càng tốt đẹp, bền vững hơn.

Tích lũy nền tảng quan trọng để phát triển truyền thông hiệu quả

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào Phetsamay Phimmasone cho biết, trong 2 tháng qua, thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam, bà nhận được bài học có giá trị về cách làm báo, kỹ thuật viết, các kỹ năng trở thành nhà báo giỏi trong thể hiện nội dung chính trị cũng như thông tin xã hội trong giai đoạn mới.

Đồng thời qua khóa học, 2 cán bộ Lào nhận được tình cảm ấm áp, mối quan hệ thân thiết như người nhà từ lãnh đạo, cán bộ báo Dân trí.

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào Phetsamay Phimmasone phát biểu (Ảnh: Hải Long).

“Chúng tôi cũng muốn thể hiện tình cảm chân thành, lời biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Nội vụ hai nước và ban biên tập báo tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình học tập. Những kiến thức, kinh nghiệm có được trong đợt tập huấn này là nền tảng quan trọng để chúng tôi có thể sử dụng trong phát triển công việc truyền thông hiệu quả hơn”, bà Phetsamay Phimmasone nhấn mạnh.

Bà hy vọng rằng báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ công tác thông tin, truyền thông cho cán bộ Lào trong thời gian tới.