Lao động Việt được nhiều quốc gia "khát" nhân lực chào đón

Góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 4/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn cho lao động, cán bộ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng lao động Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (Ảnh: T.D).

Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, lao động Việt Nam ra nước ngoài không chỉ giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập, mà còn góp phần chuyển giao kỹ năng, tri thức quốc tế, đóng góp tích cực vào việc hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước.

Tuy nhiên, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như năng lực của một số doanh nghiệp còn hạn chế. Khó khăn còn đến từ chi phí xuất cảnh cao, kỹ năng nghề và ngoại ngữ của lao động còn thấp, ý thức pháp luật của cả người lao động và đơn vị phái cử chưa đầy đủ. Ngoài ra, công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động khi làm việc ở nước ngoài cũng còn nhiều bất cập.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nghị quyết, nghị định, chính sách đã được ban hành nhằm tinh gọn và nâng cao hiệu quả bộ máy, giảm thiểu đầu mối trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đây là một phần quan trọng trong cải cách thể chế, góp phần hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động đưa lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng.

Đồng thời, ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34 thành lập Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp dịch vụ nâng cao năng lực quản trị, tăng cường trách nhiệm xã hội, tuân thủ nghiêm pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Quỹ, bao gồm đóng góp, báo cáo và phối hợp trong công tác hỗ trợ lao động.

Ông cũng đề nghị các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội phối hợp chặt chẽ với Quỹ trong tuyên truyền, đào tạo và giám sát người lao động trước, trong và sau khi đi làm việc ở nước ngoài.

“Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện thể chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện và giám sát hoạt động của Quỹ, đảm bảo Quỹ phát huy vai trò là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, Việt Nam có lợi thế khi hơn 60% dân số đang trong độ tuổi lao động. Nhiều quốc gia phát triển hiện rất “khát” cả lao động phổ thông lẫn nhân lực chất lượng cao, và họ đặc biệt ưu tiên tuyển dụng lao động Việt Nam. Lao động Việt cũng được nhiều thị trường đánh giá cao nhờ các phẩm chất như cần cù, chịu khó, linh hoạt và nhanh thích nghi, phù hợp với nhiều lĩnh vực như thủy hải sản, nông nghiệp, công nghiệp nặng, y tế…

Cơ chế bảo vệ người lao động và ổn định thị trường

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, cho biết Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường lao động ngoài nước; phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: T.D).

Quỹ còn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về luật pháp, thị trường tiếp nhận lao động, chính sách hỗ trợ dành cho người lao động và thân nhân, giúp người lao động có thông tin đầy đủ trước khi ra nước ngoài làm việc.

Theo bà Lan, tính ưu việt và lợi ích từ Quỹ là rõ rệt và khả thi. Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tập trung hoàn thiện quy trình và tiêu chí hỗ trợ theo hướng minh bạch, dễ tiếp cận; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là đối tác chiến lược; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ phục vụ quản lý và kết nối thông tin lao động; đa dạng hóa nguồn tài chính, huy động thêm sự tham gia của các tổ chức trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, trình bày tham luận về các nội dung liên quan đến Quỹ và các quy định, chính sách về việc đưa lao động làm việc nước ngoài (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, cho biết Việt Nam bắt đầu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài từ năm 1998. Trong suốt giai đoạn này, không ít lao động đã gặp một số rủi ro như tai nạn lao động, doanh nghiệp tiếp nhận phá sản…

“Sự ra đời của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Quỹ góp phần tháo gỡ khó khăn cho người lao động gặp rủi ro, đồng thời tăng cường tuyên truyền về thị trường lao động ngoài nước và các quy định pháp luật tại nước tiếp nhận lao động”, ông Thắng chia sẻ.