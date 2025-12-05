Điều tra nhóm đối tượng lạ nhận cọc 30-50 triệu đồng làm sổ đỏ

Ngày 5/12, UBND xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) đã ban hành thông báo về việc người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh, nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt tự ý đến một số thôn để vận động, chào mời người dân làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng/hồ sơ, yêu cầu đặt cọc 30-50 triệu đồng.

UBND xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai thông báo cho người dân về thủ đoạn mạo danh, nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Qua xác minh ban đầu, Công an xã Vĩnh Thạnh xác định nhóm đối tượng này không được bất kỳ cơ quan nào của xã hoặc của nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thạnh, địa phương không có chủ trương này và việc vận động, mời chào các hộ dân làm sổ đỏ là không đúng quy định.

“Đã ghi nhận trường hợp người dân đưa tiền đặt cọc, thỏa thuận làm sổ đỏ với nhóm đối tượng này. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý”, lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh cho hay.

UBND xã Vĩnh Thạnh đề nghị người dân tuyệt đối không tin tưởng các đối tượng đến đặt vấn đề làm sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã hoặc không đúng trình tự pháp luật.

Người dân không giao tiền, đặt cọc, nộp hồ sơ cho bất kỳ cá nhân hay nhóm người nào không phải công chức được phân công phụ trách. Khi có nhu cầu làm thủ tục đất đai, người dân cần liên hệ trực tiếp Trung tâm phục vụ hành chính công của xã; mọi khoản thu đều theo quy định và có biên lai của nhà nước.

Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân phải báo ngay cho Công an xã qua số điện thoại 05263886136 hoặc đến trụ sở để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Người dân trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh được khuyến cáo nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp cung cấp thông tin để lực lượng chức năng ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.