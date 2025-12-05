Thanh niên 25 tuổi đột tử sau 4 tháng làm việc liên tục 15 tiếng/ngày

Tiểu Lạc (tên đã thay đổi), một nam thanh niên 25 tuổi quê ở Hàn Thành (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), đã đột ngột qua đời sau hơn một năm làm việc tại một công ty công nghệ thiết bị y tế ở TP Vô Tích, tỉnh Giang Tô.

Gia đình cho biết trong 4 tháng liên tiếp trước khi mất, anh phải làm việc trung bình từ hơn 13 đến 15 tiếng mỗi ngày. Anh từng than với bạn bè rằng mình mệt đến mức miệng rỉ máu, chảy máu mũi, nhưng bản thân vẫn phải cố gắng tiếp tục công việc.

Nam thanh niên tử vong sau 4 tháng làm việc kiệt sức (Ảnh: Weibo).

Chiều 30/10, khi đang làm việc, Tiểu Lạc bất ngờ nôn mửa, tiêu chảy và phải vịn tường để đứng vững. Anh đã báo cáo tình trạng sức khỏe với tổ trưởng nhưng không được quan tâm. Sau đó, anh vẫn tiếp tục làm việc đến 23h mới tan ca.

Ngày hôm sau, anh không đến công ty và cũng không xin nghỉ. Người phụ trách của đơn vị đã đến phòng trọ để kiểm tra và phát hiện anh đang trong tình trạng hôn mê. Lúc ấy, Tiểu Lạc mới được đưa đi cấp cứu.

Sau một tuần điều trị, Tiểu Lạc qua đời vào sáng 8/11. Bệnh viện xác định nguyên nhân tử vong gồm tụ máu dưới màng cứng, phù não lan tỏa và thoát vị não. Đó là những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Cảnh sát nhận định đây là tổn thương do ngoại lực nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Gia đình nghi ngờ anh có thể đã ngã đập đầu do kiệt sức trong lúc làm việc, nhưng công ty và đồng nghiệp đều không cung cấp được diễn biến tại thời điểm xảy ra sự cố.

Điều gây bức xúc cho gia đình là chỉ hơn hai giờ sau khi Tiểu Lạc qua đời lúc 10h50, tài khoản công việc của anh nhận thông báo “đã rời công ty” vào 13h05. Thông báo nêu rõ: “Cảm ơn 494 ngày cống hiến, bạn đã rời công ty. Bạn sẽ không thể truy cập dữ liệu làm việc của đội nhóm”.

Gia đình cho rằng hành động này vừa vô cảm, vừa làm dấy lên nghi ngờ về việc công ty muốn trốn tránh trách nhiệm liên quan đến tai nạn lao động.

Trước đó, bộ phận pháp lý của công ty từng khẳng định cái chết của Tiểu Lạc “không phải tai nạn lao động” khiến gia đình hoang mang. Họ buộc phải tự nộp hồ sơ lên cơ quan nhân lực địa phương để xin xác nhận tai nạn lao động.

Khi được truyền thông liên hệ, một quản lý họ Từ của công ty cho biết đã có đội ngũ chuyên trách xử lý vụ việc, còn bản thân ông không còn phụ trách nên không thể trả lời chi tiết.

Hiện gia đình vẫn chờ kết luận điều tra của cảnh sát và quyết định công nhận tai nạn lao động. Họ hy vọng sự thật về những giờ phút cuối cùng của Tiểu Lạc sẽ được làm rõ và mong công ty cung cấp thêm thông tin để tránh lặp lại bi kịch tương tự.